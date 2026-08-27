Berga tornarà a viure una Portal Attack amb èxit de participació
L'organització destaca la consolidació de la celebració, que s’allargarà quatre dies amb actes més enllà de la part esportiva
Berga es prepara per a una nova edició de la Portal Attack, que tornarà a omplir els carrers de la ciutat de bicicletes, però també de cultura i festa. En total, quatre dies d’actes que culminaran en la que és la vuitena edició de la cursa i l’onzena de la Retrotrobada, a més de la quarta edició de la Xics.
Oriol Rego, director de la cursa, expressava que «tots els preparatius estan a punt per gaudir d’un cap de setmana de ciclisme pur». Explicava que l’objectiu amb el que s’ha treballat enguany era «consolidar el dia dels nens i la festa grossa de dissabte». Enguany no hi ha grans canvis, perquè «per espais no podem trobar una millor solució». «Hi ha algunes sorpreses, però ens les guardem per la gent que vingui a gaudir de la Portal Attack».
Pel que fa als inscrits, es compten amb més d’un centenar a l’edició dels petits i més de 200 a la Retrotrobada, que ja és un rècord absolut. «Un dels hàndicaps que tenim és que la gent sempre se’ns apunta a l’última setmana, depenent de la climatologia».
Pel que fa a la versió adulta de la Portal Attack, té un límit de 140 places que ja s'ha omplert. Algunes d’aquestes estan reservades al públic femení. «Costa que el ciclisme femení tingui visibilitat. És una prova molt dura i les noies poden creure que no estan preparades. Estem fent una campanya a les xarxes perquè si volen els hi farem lloc», expliquen.
Des de l'organització també han volgut donar importància a la quantitat de voluntaris que donen suport perquè la festa sigui un èxit. Enric Barrios, un dels membres de l'organització, agraïa la feina del voluntariat, amb «entitats, associacions i persones que, de manera totalment altruista, ens donen un cop de mà» pel control del recorregut, acompanyar els ciclistes i altres tasques durant els quatre dies de la festa. En total, hi ha més d’un centenar de persones que «de forma totalment altruista i desinteressada» ajuden en el control del recorregut de la Portal Attack, i unes dues-centes més que vetllen pel correcte desenvolupament dels actes al llarg de tota l’agenda d’actes.
Un trenet turístic
Una de les novetats d’enguany és la incorporació d’un trenet turístic pel dissabte. L’objectiu, explica Rego, és «per la Retrotrobada, el públic general pugui fer la volta al Berguedà i crec que és una manera molt original de poder-ho viure sense pujar a la bicicleta». El cost serà de 25 euros i entrarà, a part del mateix trenet, també l’esmorzar i el dinar popular. Només té 40 places. A la tarda, aquest trenet, patrocinat per Berga Resort, farà viatges d’anada i tornada des del càmping fins a la zona de la celebració per portar a les persones que hi estiguin allotjades.
Enguany també ha fet una nova pàgina web. Esther Barniol, responsable de comunicació, explica que «volem anar una mica més enllà i durant tot l’any es pugui seguir trobant informació». També hi ha una botiga de marxandatge, se centralitzen les inscripcions, s’ha creat un canal d’informació i servirà per les altres competicions que creen els responsables de la Portal Attack durant l’any.
El vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, Ramon Caballé, ha valorat molt positivament la prova. «És un exemple de col·laboració, no només d’administracions, sinó del teixit associatiu de Berga i el Berguedà». «Encaixa perfectament a l’estratègia ciclista de la comarca», ha afegit.
Ivan Sànchez, alcalde de Berga, ha destacat que la inversió d’enguany és la més alta de la història, amb prop de 30.000 euros directes i uns vuit mil més en recursos humans. «Aquestes proves són molt importants per la ciutat i per la comarca. La Portal Attack podríem parlar que gairebé és una Patum d’estiu». Ha explicat que «és un esdeveniment que transcendeix l’esport».
El programa
L’inici de l’agenda d’actes és dimecres, quan es farà el cap d’any ciclista, una ruta d’aproximadament 90 minuts des de VeloBerga amb bicicletes retro. Dijous es farà un taller d’estampació de gorres i mitjons a càrrec de Berga Jove, i també un campionat del joc Flamme Rouge organitzat per la Companyia de jocs l’Anònima. Divendres serà el torn pels més petits, amb la Portal Attack Xics i els concerts de Rock per Xics, Vertígen i DJ M&M.
El dia gran, dissabte, començarà amb la clàssica Retrotrobada ciclista, que recorrerà diversos municipis del Berguedà i acabarà amb un dinar popular a la plaça Viladomat de Berga. Al mateix lloc, a la zona de les foodtrucks, començarà la Portal Attack, que passarà pels carrers de la ciutat fins arribar a la plaça de Santa Magdalena. Pel recorregut hi ha diversos espais gastronòmics a càrrec de restauradors i entitats de Berga i de la comarca. A la mitjanit es farà la cerimònia del triomf i, a continuació, serà el torn dels concerts de Nat Band, Thug Life i DJ Toni Malé, que posarà punt i final a l’edició d’enguany.
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