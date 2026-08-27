La tradició reviu un any més al Concurs de Gossos d'Atura de Castellar de n'Hug
La cita serveix d'aparador de la interacció entre el pastor i el gos a l'hora de conduir els ramats
D’ençà de 1962, Castellar de n’Hug celebra cada darrer diumenge d’agost el reconegut Concurs de Gossos d’Atura. La cita es desplega any rere any al Prat del Castell, en un esdeveniment que crida l’atenció de centenars de persones d’arreu i que s’ha convertit en una de les jornades amb més afluència de visitants al poble a l’extrem nord-est del Berguedà.
Enguany, es desenvoluparà la 62a edició del certamen, prevista pel 30 d’agost. A partir de les 11.00 hores, la desena de pastors i pastores participants, amb els seus acompanyants peluts, hauran de demostrar la seva bona entesa i la capacitat de cooperació a l’hora de guiar els xais. L’objectiu final és que els gossos d’atura, seguint fidelment les indicacions dels pastors, condueixin el ramat dins un tancat i tornar-lo a treure. En tot cas, les habilitats s’hauran de remarcar a través de proves concretes, que amb diferents valoracions per punts, permeten establir la millor parella concursant.
Hi ha diferents elements per avaluar la traça dels participants: la recollida suau i ferma del ramat per part del gos, el pas entre unes banderoles repartides per l’espai, la conducció dels xais dins d’un portell, l’aturada a petició del jurat, l’entrada i estada dins un espai circular o el pas per l’embut. La mostra final és l’arreplegada del ramat i guiatge dins un pletiu. Tot plegat s’estructura en dues parts del concurs, amb una primera on prenen part tots els inscrits i que serveix d’eliminatòria per una segona en què s’acaba determinant la parella guanyadora, a partir de la segona demostració de les seves habilitats.
En acabar les proves, el jurat entrega tres premis diferents. Els primers, dotats amb trofeus i un incentiu econòmic, es reparteix als primers classificats al Concurs de Gossos d’Atura. Ara bé, el jurat també fa entrega de dos altres reconeixements: al pastor més endiumenjat —es té present l’autenticitat i rigorositat respecte de la indumentària pròpia al lloc de procedència— i al gos amb les característiques racials més pures.
Homenatge a la tradició
Si bé l’esdeveniment ha pres amb els anys un caràcter festiu, el Concurs pretén ser un reconeixement a l’ofici que té una llarga història a Castellar de n’Hug i que ha permès mantenir el lligam amb el passat de la zona. I, si bé la cita va sorgir inspirada en la prova de Ribes de Freser, es tracta d’una forma de donar-li vida, any rere any, al vincle amb el passat i la tradició. De fet, aquest valor i reconeixement a la tradició del pastoreig es manté vigent al llarg de l’any al poble, que acull el Museu del Pastor, un centre de documentació sobre l’ofici del pastor.
Sigui com sigui, la cita s’ha convertit en un esdeveniment que mou masses, encuriosides per la pràctica. Segons les estimacions de l’alcalde, Salvador Juncà, esperen rebre entre 2.500 i 3.000 persones amb motiu del Concurs de Gossos d’Atura, si el temps acompanya. «Esperem que vingui molta gent i que faci bon dia», assenyala el batlle, qui incideix en el poder de tracció que té l’esdeveniment: «És la festa més important del poble, i gairebé del Berguedà, a la part de la Patum», declarava.
Tots aquests visitants tindran al nucli una altra proposta, consolidada dins l’agenda al voltant de la cita. Es tracta de la Fireta de la Llana, la mostra dedicada als artesans d’arreu del país que aposten per revaloritzar aquest material. «Ha anat quallant i cada any tenim més visitants i més parades», certifica l’alcalde, que reivindica el valor de l’espai per ampliar el públic objectiu de la cita i donar més contingut a un dels caps de setmana més especial pel poble. La Fireta es desplegarà els dies 29 i 30 d’agost.
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