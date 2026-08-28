La CGT anuncia el tancament del centre per a immigrants refugiats de l'Alberg de Berga
El sindicat assegura que la direcció de Creu Roja que gestiona l'espai ha anunciat el final per al 31 de desembre
CGT defensarà els 30 llocs de treball que ara hi ha i ho emmarca dins d'una ofensiva racista
El sindicat de la CGT ha anunciat que la direcció de Creu Roja hauria plantejat el tancament del centre d'acollida internacional per a refugiats (Centre de Protecció Internacional, CPI) que hi ha ubicat a l'Alberg de Berga, amb una cinquantena de places. Aquest centre que ha gestionat Creu Roja des de l'inici, es va obrir fa deu anys, justament, per acollir persones que arribaven a Catalunya i a l'Estat de països en situació de conflicte, aleshores, en bona part sirians. Canvis en les directives europees i en els acords internacionals per atorgar permisos de residència estarien al darrere d'aquest tancament d'un centre que, si es compleixen aquests pactes, podria ser innecessari. El de Berga es va crear com el centre més gran per a l'acollida de refugiats de Catalunya.
Creu Roja, tot i el que diu la CGT, públicament no ha explicat ni el tancament ni una data per deixar de prestar aquest servei, que el sindicat ha situat a 31 de desembre. A la CGT hi ha preocupació per la situació dels refugiats i per la trentena de llocs de treball que quedarien afectats en cas d'un tancament. El centre d'acollida no ocupava tot l'alberg, que és de la xarxa d'albergs de la Generalitat, però n'ocupava una bona part.
Els representants del sindicat han explicat que la direcció de Creu Roja va comunicar el tancament el passat 20 d'agost i en una comunicació públic indiquen que s'hi oposarà i reclama que hi hagi transparència en aquest procés. la CGT vol que hi hagi "una negociació formal per estudiar alternatives que evitin el tancament d'un recurs amb deu anys d'història i fortament arrelat al territori". De fet, fonts properes al centre consultades per aquest diari, no només destacaven la trajectòria sinó que també reflexionaven sobre "el comportament exemplar". "En aquests deu anys, ni un sol conflicte, i una situació de ple respecte i integració amb la ciutadania", assegurava aquest representant.
Per la seva part, la CGT ha indicat que en aquests deu anys, el centre "s'ha consolidat com un recurs integrat a la ciutat i ha constituït una xarxa de coordinació amb administracions i entitats del territori". El centre ha fet l'acompanyament de 900 persones. El sindicat indica que hi ha solucions menys traumàtiques que un tancament d'un centre que considera que ha tingut un funcionament exemplar, com ara un repartiment de la reducció que hi hagi d'haver entre diferents centres.
- Les pluges canvien la tendència als boscos i activen la campanya de ceps a la Cerdanya
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Aldana (49 anys) i Martín (45 anys) viuen sense sous fixos a la muntanya: «Nosaltres no arribàvem a final de mes ni a pagar el lloguer»
- Les activitats per les persones grans, el millor aliat per combatre l’edatisme
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- Carlos Llull, tècnic en climatització, alerta de l’error de posar l’aire condicionat a 18 graus: «No refreda més de pressa»
- Necrològiques del 27 d'agost de 2026