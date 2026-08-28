"El Concurs de Gossos és l'estrella de l'estiu a Castellar de n'Hug; rivalitza amb les Fonts del Llobregat"
L'Oficina de Turisme local viu amb un increment de demandes d'informació la cita més important de la campanya amb visitants que omplen hotels i restaurants a tot l'Alt Berguedà
«Aquests últims dies estem rebent moltes més trucades i, sobretot, molta gent ve a preguntar pel concurs. De fet, des del mes de juliol ja ens pregunten pel concurs». La tècnica de Turisme de l’Oficina de Castellar de n’Hug Iona Orriols descriu així l’ambient al municipi a les portes de la celebració del 62è Concurs Internacional de Gossos d’Atura, que tindrà lloc aquest diumenge 30 d’agost al Prat del Castell. Un equip amb una desena de persones treballa tota la jornada per rebre els visitants i possibilitar la celebració del concurs.
L’arribada de la cita es deixa notar especialment a l’Oficina de Turisme, on les consultes s’han intensificat durant la darrera setmana. «La gent pregunta sobretot per l’allotjament, per les entrades, on es compren i també per si hi haurà molta afluència de gent a l’hora d’aparcar i trobar lloc», explica Orriols. Així, el concurs s’ha convertit en la principal cita de l’estiu al municipi i comparteix protagonisme amb un altre dels grans atractius de la zona, les Fonts del Llobregat, fins al punt que aquests dies rivalitza com a destí turístic. «Molta gent ve a preguntar per les fonts i també, sobretot, pel concurs», assenyala Orriols.
L’interès també arriba de fora de Catalunya. Des de l’Oficina de Turisme han rebut consultes de visitants que tenen previst desplaçar-se expressament fins a Castellar de n’Hug. «He rebut trucades de gent que ve des de València i que m’ha demanat sobretot com s’ha de fer i com reservar», explica la tècnica.
Les autocaravanes, amb molta ocupació
L’afluència prevista també es reflecteix en els espais destinats a autocaravanes i furgonetes càmper. «Aquests dies està a tope», assegura Orriols, que explica que l’espai presenta força ocupació durant aquesta setmana. La previsió de públic fa que trobar plaça per estacionar pugui ser més complicat durant la jornada del concurs. La quinzena de places de l'espai estan pràcticament totes ocupades cada dia.
Impacte en restaurants i municipis veïns
L’efecte de la cita es trasllada també a la restauració i els allotjaments dels municipis veïns. «Els restaurants també estan molt plens aquests dies», afirma la tècnica de Turisme, que considera que la celebració té una repercussió que va més enllà de Castellar de n’Hug. «Sobretot beneficia els municipis del voltant», assenyala, com ara la Pobla de Lillet, Guardiola i Bagà.
Castellar de n’Hug viurà doncs aquest diumenge, 30 d’agost, el 62è Concurs Internacional d’Habilitat de Gossos d’Atura, una cita que manté viva una de les expressions més representatives de la cultura ramadera del Pirineu. La competició començarà a les 11 del matí al Prat del Castell i tindrà entrada gratuïta.
El concurs va néixer l’any 1962 a partir de les trobades de pastors que competien per demostrar les habilitats dels seus gossos. L’origen es troba a Ribes de Freser, però, després que aquella competició deixés de celebrar-se, els germans Joan i Josep Armengou, de Cal Fanxicó, van impulsar-ne el trasllat a Castellar de n’Hug amb el vistiplau de l’Ajuntament de Ribes. Des d’aleshores, la cita s’ha mantingut cada darrer diumenge d’agost.
Sis dècades després, aquella trobada de pastors s’ha convertit en una competició amb projecció internacional. Enguany hi participaran pastors qualificats procedents de França, Andorra, el País Basc, el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya, que posaran a prova la coordinació entre l’animal i el pastor.
La prova té com a objectiu conduir el ramat de xais dins d’un tancat i, posteriorment, tornar-lo a treure seguint les indicacions del pastor. El concurs es desenvolupa en dues fases: en la primera hi intervenen tots els pastors inscrits i, en la segona, només els participants que han obtingut les millors classificacions.
Més enllà de la competició, el certamen ha conservat alguns reconeixements vinculats a la tradició ramadera. Entre els guardons hi ha el destinat al gos d’atura de característiques racials més pures i el trofeu al pastor més endiumenjat, que posa en valor també la indumentària tradicional associada als diferents territoris d’origen dels participants.
La història del concurs ha quedat també vinculada al paisatge i al patrimoni de Castellar de n’Hug. L’any 1987, amb motiu del 25è aniversari, l’escultor Emili Armengol va realitzar un monument dedicat al gos d’atura català, que continua formant part dels elements patrimonials del municipi.
El concurs forma part del Campionat de Concursos de Gossos d’Atura dels Països Catalans i s’ha convertit en una de les cites anuals del calendari tradicional del Berguedà. La seva continuïtat ha permès mantenir en primer pla una relació entre pastor, gos i ramat que durant generacions ha estat vinculada a la ramaderia de muntanya.
Diumenge, el Prat del Castell tornarà a ser l’escenari d’aquesta relació. Al mig del paisatge de Castellar de n’Hug, els pastors hauran de demostrar que darrere de cada moviment del ramat hi ha també hores d’aprenentatge, entrenament i complicitat amb l’animal. És la mateixa habilitat que els pastors de fa més de seixanta anys ja posaven a prova, ara convertida en una cita que ha travessat generacions.
- El jove de Santpedor que ha obert un bar per tornar a fer poble: 'Volia que el municipi tornés a tenir un punt de trobada
- Joc de Cartes busca el millor lloc per a un sopar a la fresca a la Catalunya central
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- L’eclipsi lunar de divendres serà visible a tot l’Estat i més complet a l’oest
- La crisi de la pesta porcina posa contra les cordes els escorxadors del Bages
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes