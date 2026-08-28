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Montmajor es retroba en una festa major d'oci, cultura i tradició

El veïnat disposarà de vuit dies d'activitats adreçades a tots els públics per celebrar

Participants en La Cabronada de 2025

Participants en La Cabronada de 2025 / Ajuntament de Montmajor

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Lídia López

Lídia López

Montmajor

Montmajor desplega vuit dies de gresca per la Festa Major. Entre el 31 d’agost i el 7 de setembre, el municipi s’omple amb activitats d’oci, cultura i tradició, que brindaran espais de trobada per a tots els públics i reforçaran el sentiment de poble.

L’estrena del programa serà el 31 d’agost, amb una masterclass de ioga a les piscines municipals a les 19.00 hores. Aquella nit, hi haurà el primer passi del Cineclub al Local Social, a les 21.00 hores, que es repetirà els dos dies següents. La jornada de l’1 de setembre arrencarà amb una sessió de zumba al Local del Comú a les 19.00 hores. A la mateixa hora, el camp de futbol municipal serà escenari del partit de futbol de casats contra solters.

La primera entrega musical serà el 2 de setembre, amb el ball de vespre a la plaça del Mercat a partir de les 20.00 hores, amenitzat per Joan Vilandeny. Aquesta ubicació repetirà com a escenari de les activitats programades l’endemà, que començaran amb la sardinada popular a les 19.30 hores (el tiquet té un preu de 15 euros i s’ha de reservar al telèfon 617695266), i tindran en les havaneres d’Ultramar el colofó. El 4 de setembre, es repetirà el format del dia anterior: sopar popular a les 20.30 hores (25 euros per persona i reserves al 628041896), seguida de la festa jove amb Vizuri i DJ Capde, tot a la plaça del Mercat.

El cap de setmana s’intensificarà la xerinola. Dissabte, l’agenda comença amb La Cabronada al Camp de Casanova, a les 12.30 hores. A les 16.30 hores, hi haurà el partit que enfrontarà el conjunt masculí local amb el Cardona B. Els menuts tindran animació infantil, la festa de l’escuma, inflables i berenar a la plaça del Mercat, que a les 19.30 hores acollirà el tardeo. Entremig, se celebrarà la Missa de Festa Major. Diumenge, es viurà un vermut musical amb Marc River, a partir de les 12.00 hores a la plaça del Mercat, on també es desplegarà posteriorment el Concurs de Dibuix Infantil. A les 16.30 hores, es disputarà la Triangular Cup Femení al camp de futbol. A les 18.30 hores, hi haurà la Ballada de Gegants a la plaça del Mercat, que també acollirà el ball de nit amb Solistes.

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La cloenda serà el 7 de setembre, amb una darrera vetllada a la plaça del Mercat que inclou el ball amb Cafè Trio i una botifarrada popular, a partir de les 19.30 hores. n

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