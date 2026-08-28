Queralt postposa l'estrena del nou orgue electrònic fins al dia 8 de setembre
L'empresa que ha venut l'instrument ha informat que no el podia lliurar a temps i s'ha susprès l'acte previst per aquest diumenge a les 7 de la tarda al santuari berguedà
Regió7
El Santuari de Queralt no pot estrenar aquest diumenge l'orgue electrònic que ha adquirit amb la col·laboració d'empresaris de la comarca. Els Capitans de Queralt, promotors de la iniciativa i impulsors de l'estrena, han informat aquest divendres que l'empresa no l'ha pogut enviar a temps. Davant l'entrebanc, han decidit suspendre l'acte d'inauguració previst per aquest pròxim diumenge, el concert que hi anava lligat i passar l'acte al dia 8 de setembre, que és pròpiament el dia de la marededeu de Queralt (el dia de les marededeus trobades). L'acte principal de la inauguració de l'orgue és un concert que ofereixen Maria Àngels Pons, acompanyada de Martí Villegues i Àlex Villegues, fiscorn i trompeta, respectivament, i l'Orfeó Berguedà.
La previsió és que el nou orgue, electrònic i fabricat als Països Baixos) quedi instal·lat de manera permanent al cor de l’església. Els Capitans de Queralt, conjuntament amb l’Associació d’Empresaris del Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà, l’Ajuntament de Berga, el santuari i la parròquia de la ciutat, van anunciar dimarts passat l'adquisició de l’instrument, una iniciativa que vol facilitar la presència habitual de música d’orgue en les celebracions que es fan al santuari. El nou instrument encara no és al santuari. És previst que hi arribi aquesta setmana provinent d'Alemanya.
El projecte ha estat impulsat pels Capitans de Queralt d’aquest any, que han recollit la proposta que Montserrat Soler, representant dels Capitans, explica que ja perseguia des de feia deu anys. La iniciativa va prendre forma quan el grup de Capitans va assumir el càrrec aquest any.
L’orgue de la prestigiosa marca Johannus, consta de teclat doble, seient incorporat i pedaler de baixos. Està fabricat en fusta natural a la seva factoria dels Països Baixos. Incorpora un sistema de so amb 8 altaveus per reproduir amb fidelitat la sonoritat real d’un orgue de tubs. Els seus sons estan generats a partir de mostres samplejades d’alguns dels orgues més importants del món.
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