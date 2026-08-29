El parc del Cadí-Moixeró activa un pla de modernització de la seu de Bagà
La remodelació de l'edifici, amb una inversió superior al milió d’euros, actualitzarà i millorarà els accessos d'un equipament que concentra la gestió, la informació i la interpretació de l’espai protegit
El Centre del Parc Natural del Cadí-Moixeró, a Bagà, es prepara per a una nova etapa amb la remodelació de la planta baixa de l’equipament. Les obres permetran renovar els espais, millorar-ne l’accessibilitat i fer-los més funcionals per als visitants, en una actuació amb una inversió prevista superior al milió d’euros. El projecte, amb l’expedient PCM-21300, havia estat programat inicialment per executar-se durant el 2024, però posteriorment ha estat reprogramat i la previsió pressupostària actual situa la intervenció entre els anys 2026 i 2027. El projecte s'activa aquesta mateixa setmana coincidint amb el final del mes d'agost i la temporada alta de turisme a l'Alt Berguedà.
La seu, situada al carrer de la Vinya, 1, ocupa una edificació rústica adaptada als afores de Bagà. L’equipament té una triple funció. D’una banda, és l’oficina des d’on es gestiona el Parc Natural i on es poden fer consultes i tràmits. De l’altra, funciona com a oficina d’informació per als visitants, que hi poden obtenir orientació sobre excursions, equipaments i activitats.
L’edifici també acull el centre d’interpretació del Parc. Actualment disposa d’una exposició permanent dedicada a explicar els diferents àmbits de l’espai protegit mitjançant imatges i plafons interactius. L’equipament compta, a més, amb una sala on es projecta un audiovisual sobre el Cadí-Moixeró i on es programen exposicions temporals vinculades al parc, la natura i la cultura del territori.
Aquest caràcter divulgatiu converteix el centre de Bagà en una de les portes d’entrada al coneixement del Parc Natural. L’equipament ofereix als visitants una primera aproximació als paisatges, la fauna, la vegetació i els valors naturals i culturals d’un espai protegit que s’estén per l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya i que té una superfície de 41.342 hectàrees.
La intervenció arriba després d’una tramitació que s’ha allargat diversos anys. El projecte tenia inicialment un pressupost d’1,05 milions d’euros, mentre que la programació actual preveu una inversió d’uns 1,118 milions entre el 2026 i el 2027. El desembre del 2025, Infraestructures de la Generalitat va tramitar també el servei d’assistència tècnica per al control de qualitat de les obres, un dels passos previs a l’execució.
Mentrestant, el centre manté la seva activitat. Aquest mes d’agost és una de les darreres oportunitats per visitar-lo tal com es coneix actualment, abans de l’inici de la transformació dels espais. La remodelació ha de permetre actualitzar un equipament que, durant anys, ha servit tant per donar servei a la gestió del Parc com per facilitar als visitants el coneixement del territori.
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