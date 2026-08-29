Roba, complements i decoració en promoció per tancar l'estiu: Berga es bolca al dissabte de botigues al carrer
La campanya de Berga Comercial celebra la jornada central i omple els principals eixos de vianants amb parades dels establiments per donar sortida als productes de final de temporada
Berga es bolca aquest dissabte en la jornada central de les Gangues al carrer, la campanya comercial que Berga Comercial ha programat durant aquest cap de setmana per afavorir la liquidació del gènere de la temporada d’estiu. Els establiments participants treuen els productes al carrer amb preus rebaixats, en una iniciativa que busca concentrar l’activitat comercial als principals eixos de la ciutat.
La campanya va començar divendres i es manté avui, dissabte, amb una doble franja horària, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h. Els comerços participants ofereixen articles de final de temporada amb l’objectiu de donar-los sortida abans de l’arribada de la nova temporada comercial.
La proposta permet als establiments traslladar part de la seva activitat a l’espai públic i als compradors trobar descomptes i oportunitats en diferents sectors comercials. La iniciativa també contribueix a dinamitzar els carrers i a generar moviment als eixos comercials de Berga durant les dues jornades.
Les Gangues al carrer estan organitzades per Berga Comercial i compten amb el suport de l’Ajuntament de Berga, el Consell Comarcal del Berguedà, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L’activitat forma part de les accions de promoció del comerç local que impulsa l’entitat al llarg de l’any.
La jornada d’avui serà, així, el principal punt de concentració de la campanya abans de tancar demà el programa, amb els establiments participant en una proposta que combina comerç, carrer i final de temporada.
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