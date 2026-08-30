Castellar de n'Hug converteix el concurs de gossos d'atura en la gran festa ramadera de final d'estiu
Pastors de Catalunya, Mallorca, Aragó, el País Basc i el País Valencià han competit davant d'un públic format per ramaders, veïns i visitants que han aplaudit la victòria del representant de les Balears
El Prat del Castell s'ha omplert aquest diumenge d'un públic heterogeni que ha combinat ramaders i veïns del Berguedà i la Cerdanya, aficionats a la gestió dels ramats, amb turistes i segons residents que han viscut la jornada com una festa i gairebé com un comiat de l'estiu. Entre gossos, ovelles i pastors, l'ambient ha estat el d'una trobada popular, amb aplaudiments cada vegada que un animal ha resolt amb agilitat una de les proves i exclamacions de sorpresa quan ha aconseguit reconduir alguna ovella tossuda. També hi ha hagut gestos de decepció entre el públic quan algun esforç del pastor o del gos no ha tingut la recompensa esperada i una maniobra s'ha acabat escapant per poc.
Castellar de n'Hug ha viscut així una de les cites més multitudinàries del seu calendari amb la celebració del 62è Concurs Internacional de Gossos d'Atura. El municipi ha concentrat pastors, gossos i centenars de visitants atrets per una competició que, des de fa dècades, manté viu el vincle amb el pastoreig. En aquesta edició hi han participat Bladimir, amb la gossa Rita, d'Alcorcón (Osca); Àngel Escano, amb Venus, de La Muela (Saragossa); Miquel Adrover, amb Ron, de Felanitx (Mallorca); Ismael Boix, amb Jani, de Morella (Baix Maestrat); Laia Jurado, amb Viodin, de Gurb (Osona); Víctor Garcia, amb Taff, de Lliçà del Vallès; Moises Torres, amb Dall, de Viladrau (Osona); Carlos Mendivil, amb Lur, del País Basc; July Bayot, amb Atila, d'Ares de Maestrat (Castelló), i J. M. Pleguezuelos, amb Aritz, de Canonga (Tarragona). El guanyador ha estat Miquel Adrover de Felanitx. Han participat en l'entrega de premis l'alcalde, Salvador Juncà; la delegada del departament d'Agricultura, Raquel Sànchez; l'alcalde de Campdevànol, Oriol Làzaro; el director d'Aigues Ter Llobregat, David Vila; i la presidenta del jurat, Maribel Martínez.
L'afluència s'ha començat a notar dies abans de la cita. «Aquests últims dies estem rebent moltes més trucades i, sobretot, molta gent ve a preguntar pel concurs», explicava entre setmana la tècnica de Turisme de l'Oficina de Castellar de n'Hug, Iona Orriols, que ha remarcat que les consultes ja havien començat durant el mes de juliol. Els visitants han preguntat principalment per l'allotjament, les entrades i les possibilitats d'aparcament durant la jornada.
L'interès també ha arribat de fora de Catalunya. L'Oficina de Turisme ha rebut consultes de persones que s'han desplaçat expressament fins al municipi, entre elles visitants procedents de València. La pressió turística també s'ha reflectit en l'espai destinat a autocaravanes i furgonetes càmper, que ha registrat una ocupació molt elevada durant els dies previs al concurs.
La celebració ha tingut impacte més enllà del nucli de Castellar de n'Hug. Els restaurants i allotjaments de municipis propers també han notat l'augment de visitants. «Sobretot beneficia els municipis del voltant», apuntava Orriols, en referència a poblacions com la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà i Bagà.
La competició ha començat a les 11 del matí al Prat del Castell i ha posat a prova la coordinació entre els pastors i els seus gossos. Els participants han hagut de demostrar la capacitat dels animals per recollir, conduir i controlar un ramat d'ovelles en diferents exercicis, amb passos entre banderoles, portells i altres obstacles fins a completar el recorregut establert pel jurat. La competició s'ha dividit en una primera fase eliminatòria i una segona ronda en què s'han decidit les classificacions finals.
A mesura que avançaven les proves, el públic ha anat seguint cada moviment dels animals amb atenció. Els aplaudiments han esclatat després de les conduccions més precises i de les recuperacions de ramat més complicades, mentre que alguna ovella especialment obstinada ha posat a prova la paciència dels gossos i ha provocat somriures entre els espectadors. Quan una maniobra no ha sortit com estava prevista o un gos no ha pogut completar l'acció dins del temps establert, les reaccions han estat immediates, amb mostres de decepció entre un públic que ha seguit la competició com si fos una prova esportiva.
A banda dels premis corresponents a la competició, el jurat també ha reconegut el pastor més ben endiumenjat i el gos que ha presentat les característiques racials més pures. La jornada ha mantingut així l'esperit d'un certamen que va començar el 1962 i que cada darrer diumenge d'agost ha tornat a situar el pastoreig al centre de l'activitat del municipi.
El concurs ha compartit protagonisme aquest cap de setmana amb la Fireta de la Llana, que ha reunit artesans i expositors vinculats a la transformació i revalorització d'aquest material. L'alcalde, Salvador Juncà, destaca el creixement de la mostra: «Ha anat quallant i cada any tenim més visitants i més parades».
La combinació del concurs i la fireta ha completat una proposta que ha reforçat el caràcter festiu de la cita, però que també ha mantingut el seu component de recuperació de la memòria ramadera del territori. Aquest vincle continua present al municipi a través del Museu del Pastor, dedicat a documentar i divulgar l'ofici i la seva relació amb la vida tradicional de la muntanya.
Per a Castellar de n'Hug, el cap de setmana ha tornat a confirmar la capacitat de convocatòria d'un esdeveniment que l'alcalde ha definit com «la festa més important del poble». El concurs ha tornat a portar el municipi al centre de l'activitat del Berguedà i ha generat moviment en els sectors turístic i comercial de l'entorn.
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