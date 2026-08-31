Ferida en col·lidir amb el cotxe contra el començament d'una tanca a Casserres
La víctima va ser traslladada a l'hospital de Berga amb una possible fractura
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Manresa
Una dona de 59 anys va resultar ferida aquest diumenge al vespre en patir un accident amb el seu vehicle a Casserres. Els fets van passar a la carretera BV-4132, als volts de les 8 del vespre. Per causes que s'investiguen, la dona va sortir de la via i va col·lidir frontalment contra l'inici d'una tanca bionda a l'entrada d'un camí.
Va ser a l'alçada del punt quilomètric 1,8 de la carretera, a l'entrada al camí de Cal Sargantana. Els Bombers van assistir la conductora, que el SEM va traslladar a l'Hospital de Berga amb ferides que no feien patir per la seva vida.
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