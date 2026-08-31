Habitatges degradats
Junts demana una actuació urgent en una desena d'edificis degradats del Barri Vell de Berga
El grup denuncia la manca de seguiment i exigeix inspeccions, la creació del registre d’edificis buits, ordres d'execució i mesures coercitives als propietaris que no conservin els habitatges
Regió7
Junts per Berga alerta que "la degradació d'edificis en diversos punts de la ciutat continua avançant" i reclama al govern de la ciutat que actuï. El grup considera que "no es tracta de casos aïllats, sinó d'un problema estructural que afecta la seguretat, la salubritat i la imatge de la ciutat, especialment en alguns sectors del Barri Vell", segons han explicat en un comunicat.
El grup de Junts diu que ha rebut la queixa de veïns preocupats per l'estat de diferents immobles. El grup no disposa d'informes tècnics, però "presenten signes evidents de deteriorament i possibles riscos per a les persones". Entre els casos que generen més preocupació, sempre segons aquesta formació, hi ha els immobles situats al carrer del Carme, 6 i 8, afectats per l'esfondrament produït l'agost de 2020, als quals ara s'afegeix, el número 10 del mateix carrer. En aquest edifici, la coberta fa temps que presenta un estat avançat de degradació i, a més, l'any 2024 es va produir un incendi al segon pis, l'únic habitatge que encara mantenia unes mínimes condicions d'habitabilitat.
També preocupa la situació de l'immoble situat al carrer Buxadé, 17, amb accés pel carrer del Carme, 18. Segons els veïns, als problemes estructurals s'hi afegeixen problemes de salubritat, i els Bombers hi han hagut d'intervenir diverses vegades. Un altre dels punts assenyalats és el carrer Buxadé, 52, on des de fa temps es reclamen actuacions per eliminar elements deteriorats de la façana i els balcons. Junts assegura que els veïns hi veuen filtracions, que són tan importants que l'aigua que entra per la coberta acaba afectant els baixos de l'edifici.
A aquesta relació també s'hi sumen altres immobles que generen preocupació ciutadana, com els situats al carrer Harmonia, 1 bis, i al carrer Pietat, 16. Per a Junts per Berga, "aquests casos són només alguns exemples d'un problema que fa anys que s'està agreujant". Els despreniments de façana registrats a l'edifici del Sindicat i a l'Ateneu l'any 2024, les incidències recents a Can Gironella al passeig de la Pau o els episodis viscuts al carrer del Carme després dels aiguats, evidencien que la situació no es pot continuar ajornant.
El portaveu de Junts per Berga, Ramon Caballé, afirma que "l'Ajuntament no és responsable de la conservació dels edificis privats, però sí que és responsable de garantir la seguretat pública i d'utilitzar tots els instruments que la legislació posa al seu abast per actuar quan una situació es degrada i comporta riscos per a la ciutadania". En aquest sentit, Junts per Berga torna a reclamar la creació d'un registre d'edificis buits o en mal estat, la realització d'inspeccions tècniques periòdiques, el seguiment exhaustiu dels immobles que presentin un major risc i l'aplicació efectiva de mesures coercitives contra aquells propietaris que incompleixin les seves obligacions de conservació. "Fa massa anys que aquest problema s'arrossega. No podem esperar que ho resolgui tot el Pla de Barris", afirma Caballé.
"Arribi o no arribi el finançament de la Generalitat, el govern municipal té l'obligació de prendre decisions, fer seguiment i actuar. Les eines hi són i cal utilitzar-les" ha afegit el cap del grup. Per a Junts per Berga, la recuperació dels immobles degradats, la prevenció de riscos i la dignificació de l'espai urbà "han de convertir-se en una prioritat política" immediata per garantir una ciutat més segura, més atractiva i amb més qualitat de vida per als veïns.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- Miki Núñez es declara enamorat de Manresa amb Sara Roy a l'escenari
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Fuig d’Espanya, treballa a Austràlia i guanya 1.700 euros cada setmana
- Salvador Illa, President de la Generalitat: 'Catalunya té recursos per abordar un replantejament de l’àmbit educatiu
- Necrològiques del 30 d'agost de 2026
- «Sempre dic, de broma, que faig de corresponsal d’Aguilar de Segarra»
- A buscar bolets amb mapa: Alpina publica dues guies de Solsonès i Berguedà