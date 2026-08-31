Saps per què l'Ajuntament de Berga es va il·luminar de color fúcsia?
La corporació va donar suport Dia Mundial de la Síndrome de Turner
Regió7
Berga es va adherir a la commemoració del Dia Mundial de la síndrome de Turner el passat 28 d’agost i la façana de l'Ajuntament va quedar il·luminada amb el color fúcsia, per donar visibilitat a les persones afectades per aquesta malaltia.
La mateixa corporació es va encarregar d'explicar que la síndrome de Turner és una alteració cromosòmica que només afecta el sexe femení i que consisteix en la falta total o parcial del cromosoma X. Aquesta síndrome provoca problemes i alteracions en el creixement i el desenvolupament de les nenes i dones afectades.
Els ajuntaments de moltes poblacions catalanes donen suport a diferents iniciatives o commemoracions i la il·luminació de les façanes és una manera d'expressar aquest gest. Ara bé, hi ha una normativa que estableix criteris perquè aquesta il·luminació no molesti i no contamini el cel en excés. Els ajuntaments que s'hi adhereixen han de tenir un sistema d'accionament programable; han d'incorporar mesures d'eficiència energètica i prevenció de la contaminació lumínica; tenen establert, també, hi ha uns límits màxims de luminància i ha d'estar apagat en horari nocturn.
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