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Saps per què l'Ajuntament de Berga es va il·luminar de color fúcsia?

La corporació va donar suport Dia Mundial de la Síndrome de Turner

La façana de Berga de colors fúcsia

La façana de Berga de colors fúcsia / Aj Berga

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Regió7

Berga

Berga es va adherir a la commemoració del Dia Mundial de la síndrome de Turner el passat 28 d’agost i la façana de l'Ajuntament va quedar il·luminada amb el color fúcsia, per donar visibilitat a les persones afectades per aquesta malaltia.

La mateixa corporació es va encarregar d'explicar que la síndrome de Turner és una alteració cromosòmica que només afecta el sexe femení i que consisteix en la falta total o parcial del cromosoma X. Aquesta síndrome provoca problemes i alteracions en el creixement i el desenvolupament de les nenes i dones afectades.

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Els ajuntaments de moltes poblacions catalanes donen suport a diferents iniciatives o commemoracions i la il·luminació de les façanes és una manera d'expressar aquest gest. Ara bé, hi ha una normativa que estableix criteris perquè aquesta il·luminació no molesti i no contamini el cel en excés. Els ajuntaments que s'hi adhereixen han de tenir un sistema d'accionament programable; han d'incorporar mesures d'eficiència energètica i prevenció de la contaminació lumínica; tenen establert, també, hi ha uns límits màxims de luminància i ha d'estar apagat en horari nocturn.

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