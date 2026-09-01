Les jornades FORMA reuneixen oficis, art i construcció natural a l’antic complex industrial de Cal Rosal
Les jornades, organitzades per la Xarxa Mora de Bioconstrucció i Konvent, combinaran pràctica, formació i reflexió del 7 al 12 de setembre
Regió7
Les jornades de construcció natural FORMA, que tindran lloc al complex industrial de Cal Rosal, combinaran pràctica, art, formació i reflexió sobre el futur d’aquesta pràctica, amb l’objectiu d’explorar noves maneres de construir a través dels oficis i dels materials naturals. Les jornades estan organitzades per la Xarxa Mora de Bioconstrucció i Konvent i se celebraran del 7 al 12 de setembre.
La Xarxa Mora de Bioconstrucció, formada per més de 160 professionals, i Konvent, centre cultural situat a l’antic convent de la colònia tèxtil de Cal Rosal, al Berguedà, reuniran professionals, artesans, artistes, estudiants, famílies i voluntaris, que treballaran conjuntament al llarg de la setmana. La programació inclourà activitats pràctiques, una proposta cultural i una mostra de bioconstrucció.
FORMA reivindica el valor dels oficis i la transmissió del coneixement i obre un espai de debat sobre la formació, la comunitat i el paper de les dones en el sector.
«No es pot entendre cultura sense ofici, ni artistes sense artesans» és una de les idees que inspira FORMA. La trobada parteix de la voluntat de posar en contacte àmbits que sovint treballen per separat i reivindicar el valor del coneixement pràctic, dels oficis i de la transmissió de sabers entre generacions.
La trobada permetrà recuperar tècniques tradicionals com la volta catalana, els encaixos de fusta, els estucs o la construcció amb terra, a través de materials com la terra, la calç, la fusta, la pedra i les fibres vegetals. Entre les intervencions previstes hi ha la recuperació d’un empedrat, d’una escala de volta catalana i de diferents elements de fusta, així com treballs amb revestiments de calç, terra, canya i tova. També es faran demostracions de consolidació de bigues i d’altres tècniques aplicades a la rehabilitació.
Espais de cures
La trobada també incorpora una dimensió de cures, convivència i conciliació. L’organització preveu espais de cures i una proposta pedagògica perquè infants i joves puguin apropar-se als materials i a les tècniques constructives a través del joc, el dibuix i l’experimentació. D’aquesta manera, les famílies poden participar en la trobada i els més petits també formen part de l’experiència de compartir oficis i coneixements.
El dissabte 12 de setembre, una part de l’activitat s’obrirà al públic general, que podrà conèixer les intervencions i aproximar-se a les tècniques i als materials que es treballaran durant la setmana.
Per a la Xarxa Mora i Konvent, FORMA és «una oportunitat per connectar els oficis, la cultura, l’educació, l’art i la construcció i explorar què poden generar quan treballen plegats. Una manera de recuperar coneixements del passat no només per conservar-los, sinó per preguntar-se quin paper poden tenir en les formes de construir, crear i relacionar-se del futur».
Els organitzadors
Konvent
L’antic convent de monges de Cal Rosal forma part d’aquest extens conjunt industrial. Després que les monges abandonessin l’espai el 1992, l’edifici va iniciar una nova etapa vinculada a la creació contemporània i es va convertir en Konvent, un centre cultural independent dedicat a l’art, la creació i l’experimentació. Amb els seus espais i els més de 20.000 m² de superfície del conjunt industrial, Konvent treballa sobre la relació entre patrimoni, territori i creació, donant nous usos i significats a un espai industrial en transformació.
Xarxa Mora de Bioconstrucció
La Xarxa Mora de Bioconstrucció és una xarxa professional que agrupa més de 160 persones vinculades a diferents àmbits de la construcció natural i sostenible. Arquitectes, artesans, tècnics i professionals d’altres disciplines hi comparteixen coneixements i experiències al voltant dels materials naturals, les tècniques tradicionals i les noves formes de construir.
La xarxa reivindica el valor dels oficis i del coneixement pràctic i treballa per connectar professionals, facilitar la formació i recuperar maneres de construir més vinculades als materials locals, al territori i a les persones que els treballen.
- El matrimoni mort a València va patir un atrapament per succió al tapar-se el sistema d’absorció de l’spa
- La llum del primer espectacle de drons dibuixa Manresa al cel
- Els Mossos detenen dos saquejadors en una platja de Tarragona i un jutjat prohibeix que s’acostin al jaciment
- Espectacle de drons al parc de l'Agulla
- Boticaria García revela què és més saludable: beure una Coca-Cola Zero o una cervesa 0,0
- El Mònaco, expulsat a França, podria oferir 500.000 dòlars per disputar la Lliga Adriàtica
- El Correfoc de Manresa cremarà i petarà amb la seguretat com a prioritat
- Buhos omple el carrer Sallent en un concert reivindicatiu