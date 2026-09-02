Berga Grup Independent exigeix al govern de Berga que controli l’estat dels edificis del municipi
El grup municipal portarà al ple de setembre una moció per impulsar el seguiment de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE)
Regió7
Berga Grup Independent portarà al proper ple municipal de setembre una moció per impulsar el control i el seguiment de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE) al municipi de Berga. La iniciativa arriba després que el grup asseguri que, més de quatre mesos després d’haver sol·licitat informació sobre l’estat administratiu dels edificis obligats a passar aquesta inspecció, encara no n’ha rebut resposta.
En concret, el grup municipal explica que va presentar una instància el 23 de febrer de 2026 en què demanava el llistat dels edificis del municipi obligats a passar la ITE i la situació administrativa de cadascun d’ells: si disposen d’un certificat vigent, si tenen un expedient pendent, si no han presentat la inspecció o si el certificat ha caducat.
"La seguretat de les persones entenem que ha de ser una prioritat de qualsevol administració. L'Ajuntament de Berga ha de vetllar perquè els edificis del municipi, sobretot a la zona del barri vell, es conservin en condicions adequades i no representin un risc per als seus ocupants ni per a la ciutadania", transmeten.
Berga Grup Independent considera que el control de l’estat de conservació dels edificis ha de ser una prioritat per a l’administració municipal, especialment al barri vell, on comuniquen que hi ha immobles que presenten problemes de conservació. En aquest sentit, el grup vincula la seva iniciativa amb l’esfondrament, la matinada d’ahir, de la teulada d’un habitatge situat al carrer Balç, 11. L’incident no va provocar danys personals.
El grup, d’una banda, reclama que l’Ajuntament respongui la instància presentada el 23 de febrer. De l’altra, proposa disposar d’informació pública sobre l’estat de conservació dels edificis del casc antic. Finalment, el grup demana que s’estableixi un protocol d’actuació per als edificis que incompleixin l’obligació de passar la Inspecció Tècnica dels Edificis.
Moció de Berga Grup Independent per impulsar el control de les ITE al municipi de Berga
- Instar a l’Ajuntament a presentar al Ple municipal, en el termini màxim de tres mesos, un informe sobre la situació de les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE) al municipi de Berga, indicant el nombre d'edificis obligats a passar-la, els que disposen de certificat vigent, els que tenen la inspecció pendent i els que incompleixen aquesta obligació.
- Demanar la creació d’un registre municipal de seguiment de les Inspeccions Tècniques d'Edificis (ITE), que permeti conèixer els edificis obligats a passar la inspecció, el seu grau de compliment i les actuacions municipals efectuades en cas d'incompliment.
- Impulsar una campanya informativa adreçada als propietaris i comunitats de veïns sobre l'obligatorietat de la ITE, els terminis establerts i els ajuts disponibles per a la rehabilitació d'edificis.
- Sol·licitar la publicació anual, al Portal de Transparència de l'Ajuntament, dades estadístiques agregades sobre el grau de compliment de les ITE al municipi, garantint en tot moment el compliment de la normativa de protecció de dades.
- Traslladar aquests acords als serveis tècnics municipals i al departament competent de la Generalitat de Catalunya.
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