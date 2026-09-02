Un grup reduït de cigonyes negres s'atura a Casserres
Els inusuals exemplars migren acompanyats d'un estol d'unes 150 cigonyes blanques
Un estol d'unes 150 cigonyes s'ha deixat veure al municipi de Casserres, aquest dimecres a la nit. L'eixam ha deixat una vista privilegiada i molt poc usual d'un nombre reduït de cigonyes negres, una espècie diferent i més difícil de veure que les blanques que es van veure, per exemple, el 26 d'agost a diferents punts de Manresa.
La cigonya negra és una au migratòria que es diferencia de la blanca principalment, en el seu plomatge negre i brillant en colors verds o morats en el coll, esquena i ales, i en ser més petites. Però també es diferencien en el comportament, ja que és més reservada, amb un caràcter solitari, esquerp i esquiu, sobretot amb els humans, que la fa encara més difícil de veure.
Els períodes de migració d'aquesta au es donen entre febrer i maig, i entre finals d'agost i principis de novembre, entre l'Àfrica Subsahariana i l'Europa central. Durant aquests mesos, tendeix a barrejar-se amb estols de cigonyes blanques, com el vist aquest dimecres, per protecció i per trobar àrees riques en nutrients amb més facilitat. Aquestes zones acostumen a ser boscoses i properes a àrees humides i medis rupícoles.
El sud-occidental de la península és un dels pocs llocs de l'estat on es poden veure exemplars d'aquesta espècie, ja que forma part de la seva migració. També n'hi ha alguns que escullen aquesta zona com a destí estival per reproduir-se, però, normalment, sense ser-hi resident. D'aquesta manera resulta encara més inusual veure a Catalunya aquest animal que, inesperadament, s'ha aturat a aquest municipi del Berguedà. Durant la seva estada amb l'estol de cigonyes blanques, però, els guàrdies forestals han recollit alguns exemplars que han mort electrocutats en topar amb els cables de les línies d'alta tensió de la zona.
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