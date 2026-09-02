El PSC vol una resposta municipal més contundent contra les pintades vandàliques a Berga
La proposta planteja accelerar la retirada de pintades, donar suport als propietaris afectats i impulsar una campanya de civisme i sensibilització
Regió7
El grup socialista reclama un pla per frenar les 'pintades vandàliques' a Berga. Segons el grup municipal del PSC les pintades vandàliques continuen presents en diferents carrers, places i espais de Berga, tant en elements de la via pública com en façanes d’edificis privats. Situació que defineixen com una percepció de degradació que afecta la imatge de la ciutat i genera perjudicis als propietaris dels immobles afectats.
El partit polític explica que "en els darrers mesos, l'Ajuntament ha dut a terme actuacions per retirar algunes d'aquestes pintades, fet que valorem positivament. Tot i això, encara hi ha nombrosos punts del municipi on aquestes continuen presents des de fa molt de temps, afectant tant espais públics com edificis de titularitat privada".
El PSC comunica que la proposta ha estat objecte de diverses intervencions al llarg del mandat. En el Ple ordinari del mes de juliol, el grup va posar de manifest la necessitat d'impulsar una actuació decidida per eliminar les pintades i va proposar complementar aquestes actuacions amb una campanya municipal.
"Cal posar en relleu que molts propietaris són víctimes directes d'aquests actes vandàlics. Les pintades ocasionen un perjudici econòmic, estètic i patrimonial a persones que no n'han estat responsables i que, en moltes ocasions, han d'assumir els costos de neteja o conviure durant molt de temps amb una situació que no han provocat. Aquesta realitat també repercuteix negativament en la imatge del conjunt de la ciutat", transmet el grup socialista.
Altrament, consideren necessari reforçar les accions de sensibilització ciutadana, especialment entre la població més jove, donant a conèixer el cost econòmic que comporta eliminar una pintada, els recursos públics que s'hi destinen i el perjudici que aquestes accions ocasionen sobre la imatge de Berga i sobre el patrimoni públic i privat.
Acords
La proposta presentada pels socialistes es concreta en set mesures.
- Impulsar una actuació continuada per identificar i retirar progressivament les pintades vandàliques existents als espais públics del municipi, prioritzant aquells indrets que presentin més afectació visual o que tinguin una especial rellevància patrimonial, turística o de pas.
- Estudiar i impulsar fórmules de col·laboració entre l'Ajuntament i els propietaris d'immobles afectats per pintades vandàliques, amb l'objectiu de facilitar-ne la retirada de la manera més àgil possible i contribuir a la millora de la imatge urbana del municipi.
- Analitzar les opcions de gestió que permetin donar una resposta més ràpida davant la presència de pintades vandàliques, cercant solucions que complementin els serveis municipals existents i que permetin actuar amb més eficàcia, tant en espais públics com en aquells casos de façanes privades en què sigui possible establir mecanismes de col·laboració amb els seus propietaris.
- Posar en marxa una campanya municipal de sensibilització i civisme a través de les xarxes socials, dels canals de comunicació municipals i, si es considera oportú, dels centres educatius, amb l'objectiu d'informar la ciutadania.
- Reforçar les actuacions de vigilància i aplicar mesures/sancions davant les conductes incíviques relacionades amb la realització de pintades vandàliques.
- Habilitar un canal senzill perquè els propietaris puguin comunicar l'aparició de pintades vandàliques als seus immobles i rebre informació sobre les possibles vies de col·laboració amb l'Ajuntament per facilitar-ne la retirada.
- Informar periòdicament de les actuacions executades en matèria d'eliminació de pintades vandàliques, de les accions de sensibilització impulsades i de l'evolució d'aquesta problemàtica al municipi.
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