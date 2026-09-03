L'alcalde de Berga, sobre la possible pèrdua del centre per a refugiats: "Estarem al costat dels treballadors, no volem que tanqui"
Ivan Sànchez es compromet a fer costat als treballadors del centre de refugiats per garantir el manteniment d'un servei que defineix com un exemple d'integració
El consistori ha manifestat la seva sorpresa i molèstia davant del fet que no ha estat informat oficialment del possible tancament del centre a final d'any
"Estarem al costat dels treballadors i treballadores de l'Alberg de refugiats perquè no volem que tanqui. Durant deu anys, ha estat un model claríssim de bon funcionament i d'integració". Amb aquesta contundència s'ha pronunciat l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, sobre el possible tancament del Centre de Protecció Internacional (CPI) als refugiats de la ciutat a finals d'aquest any; una situació provocada per unes retallades del Govern de Pedro Sánchez en les aportacions per a entitats socials, com la Creu Roja, per tenir cura de persones refugiades. A la roda de premsa prèvia al Ple, el batlle també ha manifestat la seva "sorpresa" i "molèstia" davant del fet que "com a Ajuntament ningú ens n'ha informat de forma oficial".
L'alcalde, que aquest dijous al matí s'ha reunit amb els treballadors del CPI i la CGT, sindicat que va fer pública la situació de perill en què es troba el servei, ha lamentat profundament el seu escenari actual. "El centre d'acollida va obrir ara fa 10 anys per proporcionar asil humanitari a persones que han de marxar dels seus països pel conflicte que sigui i mai ha donat cap problema", ha detallat.
En aquest sentit, Sànchez considera que deixar de proporcionar aquest servei a la ciutat suposaria una gran pèrdua, ja que durant els deu anys de funcionament "ha estat un model claríssim de bon funcionament i d'integració". Es calcula que en aquesta dècada unes 900 persones han estat beneficiàries d'aquest servei, "moltes de les quals s'han quedat a Berga amb les seves famílies i han acabat sent part de la comunitat, treballant i fent la seva vida aquí", ha afegit l'alcalde.
El fet que més ha sobtat i molestat al govern municipal, però, ha estat que cap estament de l'administració els hagi informat per cap via oficial d'aquesta situació. Sobretot, "per la gran implicació que va tenir l'Ajuntament quan es va crear", ha puntualitzat.
Segons va publicar aquest diari, el nou acord entre l'Estat i les entitats socials que atenen els refugiats ha estat prorrogat per a un any més, però amb un reajustament a la baixa de les partides. En el cas de Creu Roja Barcelona, que és l'entitat que gestiona el centre de Berga, això suposa la supressió de 50 places per a refugiats, que són justament el total de què disposa. Davant d'aquesta difícil situació, Ivan Sànchez s'ha mostrat decidit a posicionar-se del costat dels treballadors i treballadores del CPI, per donar-los suport i garantir el manteniment d'aquest servei.
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