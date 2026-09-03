Puig-reig reivindica la figura de Guillem de Berguedà en el 830è aniversari de la seva mort
En el marc de la Festa dels Templers, la plaça de la Creu estrenarà aquest divendres un monument en memòria del trobador i vescomte
La Festa dels Templers de Puig-reig d’enguany incorpora una commemoració especialment significativa: el 830è aniversari de la mort de Guillem de Berguedà, una de les figures més destacades de la poesia trobadoresca catalana i vescomte de Berguedà. La celebració vol recuperar la memòria d’un personatge estretament vinculat a la història de Puig-reig i al naixement de la presència templera a la vila i, per aquest motiu, demà inaugurarà una escultura dedicada a la seva figura.
Guillem de Berguedà va deixar en testament, l’any 1187, la seva residència, el Castell de Puig-reig, i també el lloc de Fonollet, a l’Orde del Temple. Aquesta donació va tenir una transcendència decisiva per al futur del municipi, ja que va afavorir l’establiment d’una important Comanda Templera a Puig-reig i va contribuir a consolidar el nucli de població que es va anar articulant al voltant del castell.
La petjada de Guillem de Berguedà es vincula així a un dels episodis més rellevants de la història medieval de Puig-reig. La presència dels templers va convertir el castell i el seu entorn en un centre de poder i d’organització del territori.
Un homenatge al trobador
Per reivindicar la figura del noble i poeta berguedà, la Festa dels Templers ha programat un acte commemoratiu durant el qual s’inaugurarà una escultura en memòria de Guillem de Berguedà, obra de l’artista Àngel Mejias. Es descobrirà aquest divendres a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Creu.
Segons l’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, amb aquesta escultura es vol deixar constància del lligam de Guillem de Berguedà amb Puig-reig, «no només el dia de la festa sinó amb una figura permanent que pugui explicar el seu vincle amb el municipi». El monument estarà ubicat a la plaça de la Creu «un lloc molt cèntric, al camí principal per arribar al castell, i al costat de la creu del terme», dos elements que expliquen «la història de Puig-reig».
La commemoració servirà per recordar la trajectòria d’un dels grans trobadors de la Catalunya del segle XII i per posar de manifest la seva relació amb Puig-reig. Més de vuit segles després de la seva mort, la seva figura continua formant part de la seva memòria i ajuda a entendre els orígens d’una de les etapes més singulars de la història local.
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