Puig-reig es trasllada fins a l’edat mitjana en una nova Festa dels Templers que estrena noves dates
La celebració reivindica aquest cap de setmana el patrimoni templer de la vila i commemora el 830è aniversari de la mort de Guillem de Berguedà
Puig-reig tornarà a fer un salt en el temps a partir de demà, i fins diumenge, amb la celebració de la XVII Festa dels Templers, una proposta que convertirà els espais de la vila vinculats a l’antic llegat de l’Orde del Temple en l’escenari d’un cap de setmana de recreació històrica, cultura i entreteniment. La festa, que arriba amb un canvi de dates respecte d’altres anys quan es feia al juny, manté l’aposta per apropar la història local al públic a través d’una programació que combina rigor històric, espectacles, activitats familiars, música i gastronomia medieval.
L’edició d’enguany tindrà un significat especial amb la commemoració del 830è aniversari de la mort de Guillem de Berguedà, trobador de la Catalunya medieval i vescomte del Berguedà i la novetat principal és el canvi de dates respecte d’altres anys amb l’objectiu de reduir l’impacte de les altes temperatures i afavorir que el públic pugui gaudir amb més comoditat de les activitats.
La programació començarà divendres a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Creu, amb l’estrena d’una escultura en memòria de Guillem de Berguedà. També s’obrirà la taverna medieval, amb sopar de brasa, i hi haurà una visita guiada. La jornada continuarà a les 9 del vespre amb el pregó, a càrrec del grup de teatre de l’Institut de Puig-reig, l’EMMP, Maria Juste i Cia Es Kreu Guai!, abans del concert folk de Tot ho farem!
El gruix de les activitats arribarà dissabte, amb una jornada que començarà a les 11 del matí amb l’obertura de la taverna medieval, el mercat d’artesans, els campaments, l’espai de tir amb arc i una zona de jocs gegants. També hi haurà una desfilada dels grups de recreació i diverses propostes a càrrec de la Cia Cinot, com l’espectacle de capacitació de cavallers i les activitats familiars al campament. Les lluites al castell completaran el programa del matí.
La tarda mantindrà el ritme amb noves visites guiades, espectacles familiars i la presentació del llibre «Jaume I», a càrrec de Jaume Escudé, a l’església romànica. Les recreacions de combats culminaran amb l’assalt al castell, mentre que els Moravians oferiran un espectacle de dansa.
Un dels atractius de dissabte serà la ruta teatralitzada Mysterium, que començarà a 3/4 de 8 del vespre i oferirà diverses sortides fins a 3/4 d’11. La proposta convida a descobrir el món màgic i misteriós al voltant del Castell de Puig-reig. La nit també estarà marcada per la música i l’ambient festiu. A les 8 començarà el sopar a la taverna medieval, mentre que la batucada de Xàldiga recorrerà l’espai de la festa. Posteriorment, els Moravians tornaran a actuar abans del concert de Sláinte.
El moment més espectacular de la jornada arribarà a 2/4 de 12 de la nit amb ‘La llum del Temple’, un espectacle final a la façana del castell que donarà pas a la tradicional baixada de torxes. La proposta comptarà amb la participació de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig, els alumnes de l’edició 2026 de Puig-reig toca, Xàldiga, Cia Es Kreu Guai!, els Diables del Clot de l’Infern, els Templers de Puig-reig i diversos grups de recreació.
Durant tota la jornada de dissabte, els visitants també podran passejar pel mercat d’artesans, conèixer els campaments medievals, participar en un taller d’escriptura medieval o en un taller infantil de fang, gaudir de representacions, danses i entremesos i trobar-se amb músics itinerants, remeieres, frares, bruixes i altres personatges vinculats a l’imaginari medieval.
La festa arribarà al seu últim dia diumenge, amb l’obertura del mercat i de la taverna medieval, on es podrà començar la jornada amb un esmorzar. També tindrà lloc l’activitat ‘Vestir la dama i el cavaller’, seguida d’una visita guiada i de noves lluites al castell. La cloenda arribarà a les dues del migdia, després del vermut medieval de les engrunes. Durant tot el matí hi haurà també músics itinerants, campament medieval amb la Cia Cinot, jocs gegants i activitats de tir amb arc.
Organitzada per l’Associació Templers de Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig, amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà, la Festa dels Templers tornarà a convertir el castell i el seu entorn en un gran escenari medieval. Tres dies per recuperar personatges, oficis, sons i tradicions d’un passat que forma part de la identitat de Puig-reig.
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