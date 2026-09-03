Rescaten un excursionista ferit al tormell després de caure al Pedraforca
Els Bombers han activat quatre dotacions, incloent el GRAE, per evacuar-lo
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Manresa
Una persona ha hagut de ser rescatada després de caure aquesta nit al Pedraforca, aquest dimecres a la nit a Saldes. Els fets han tingut lloc prop de les 21.03 hores, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'excursionista que, en caure, ha resultat ferit del tormell i no podia caminar.
El cos de Bombers de la Generalitat s'ha activat amb quatre dotacions terrestres en conjunt amb el GRAE, ja que no hera possible desplaçar-hi un helicopter. Els efectius s'han desplaçat fins al final de la tartera, on havia caigut i, on l'han assistit i una vegada immobilitzat a la llitera, l'han baixat fins a pista. Allà, una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha atès i traslladat a l'hospital de Berga.
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