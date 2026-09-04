Cinc joves que feien una activitat d'orientació nocturna es perden a la Pobla de Lillet
Un ampli dispositiu de Bombers va trobar el grup, il·lès, a la pista de Riutort
Els Bombers de la Generalitat han activat aquesta matinada de divendres un ampli desplegament per trobar un grup de cinc menors que s'havien desorientat a la Pobla de Lillet. El grup, conformat per quatre noies i un noi, formava part d'unes colònies organitzades amb tres monitors, tres tècnics d'esport i 29 joves d'entre 12 i 14 anys. Aquesta matinada havien organitzat una activitat d'orientació nocturna, a l'Alberg de La Sala, durant la qual s'han perdut. Els responsables del grup han avisat a emergències a les 1.13 hores.
En tractar-se d'un grup de menors perduts passada mitjanit, els Bombers van desplegar set dotacions per fer la recerca amb la màxima rapidesa i efectivitat per les principals pistes de la zona. Així, cap a les 2.39 hores els van trobar, espantats, però sans i estalvis a la pista de Riutort i els van acompanyar cap a l'alberg on els esperava la resta del grup. Una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar al lloc dels fets, per precaució, però finalment no va fer falta, ja que els joves es trobaven il·lesos.
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