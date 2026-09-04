Contracrònica del ple de Berga: Pintades i ruïnes
La sessió plenària de dijous tenia un ordre del dia amb decrets administratius; el debat va arribar en presentar les mocions
En la tornada a la feina els regidors berguedans mostraven poca morenor cutània. Coure’s al sol és una moda en declivi a tot arreu. La canviaran per les diatribes de l’última temporada de les quatre d’aquest període electoral. Els queden (només) vuit sessions per deixar-se veure els pretendents a repetir i per anar-se acomiadant els que en sortiran o que els ciutadans no votaran en un previsible futur plenari ben fraccionat.
Entre els avorrits decrets del govern i les mocions de l’oposició per fer-se veure tot el possible, entre pintades i ruïnes urbanes va anar discorrent la sessió. Marc Ortega, el jove i confirmat cap de llista del PSC, va aconseguir ahir el sorprenent vot unànime a una proposta seva. Reclama l’eliminació de les (abundants) pintades vandàliques als murs de la ciutat. Amb matisos, tots a favor. Aleix Serra (CUP) diferenciava entre pintades ofensives i gargots, Queralt Sales (Junts) deia una evidència: “ningú fa un grafit quan tothom el veu i és difícil sancionar”. Moisès Masanas (ERC) assumia les tesis de Judit Vinyes (BeGi i AC). Tenint en compte les seves habituals topades, es feia seus «els arguments de la Judit». Al seu torn previ, Vinyes havia denunciat «la imatge bruta i decadent dels carrers». Victòria clara d’un Ortega esforçat a mostrar-se amb perfil «de govern», tot i que encara li falten taules.
A continuació va arribar un dels «moments Vinyes»: la candidata berguedana d’Orriols aconsegueix sulfurar, incomodar o simplement mantenir la corda de la tensió argumental ben tibada quan és el seu torn. I aquest mes «tocaven» les ruïnes urbanístiques, abundants sobretot al barri vell. Amb una moció d’urgència que va fer passar amb l’aparença d’una qüestió tècnica, d’inspeccions, d’informes i llistats, va colar una qüestió central que pot marcar els pròxims mesos polítics: les cases velles cauen a trossos. La van aprovar tots els grups llevat d’ERC. Ella i Ermínia Altarriba tenen un plet agre, macerat i evident sempre que confronten.
Els disset ‘negrets’
En la cèlebre novel·la d’Agatha Christie n’eren deu. A Berga en són disset (set dones i deu homes, regidors i regidores). És un exercici de vell cronista polític sobre quins continuaran o sobreviuran a les eleccions de l’any vinent. Per raons de correcció política, a l’obra original de l’escriptora anglesa li van canviar el nom per aquest: «I no va quedar ningú». No crec que els seus editors pensessin en Berga, però mai se sap.
En aquest primer cribratge cauen tres figures de la porcellana política berguedana. Ivan Sànchez, l’alcalde, ha declarat en multitud d’ocasions que ho deixa, «llevat si hi hagués una moció de censura de l’oposició». Tal cosa ja no succeirà. Abel García, el cap històric del PSC a Berga, amb el relleu passat a Marc Ortega, ho deixa. García s’absenta en la majoria de les sessions i la seva cadira l’ocupa la bossa de mà de la regidora socialista Ariadna Herrada, tal com va fer Soraya Sáenz de Santamaría amb l’escó de Mariano Rajoy el dia de la moció de censura contra ell. La carrera política passa per la Generalitat i l’allunya de Berga cada dia més. La tercera baixa serà Clara Comellas, de Junts. Porta força sessions amb baixíssim protagonisme, deixant les intervencions als altres tres membres del seu grup. Serà a la candidatura juntaire a un lloc de ser-hi per mostrar continuïtat, però sense opcions de repetir. Per tornar-hi, cosa que no vol per raons professionals, Junts hauria d’obtenir uns dotze regidors. Missió impossible pel candidat Ramon Caballé i per tots els altres que presentaran llista.
El mes vinent veurem qui més apuntem a la relació dels descartats. En queden catorze i molts porten la data de caducitat en un lloc ben visible...
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