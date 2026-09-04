La festa de Puig-reig que recorda el seu passat templer
El municipi del Berguedà es convertirà en un escenari medieval aquest cap de setmana amb mercat d’artesans, campaments, espectacles i visites guiades al castell
Si Puig-reig es coneix com «la seu dels Templers al Cor de Catalunya», és perquè durant l’edat mitjana, l’Orde del Temple va governar aquestes terres i hi va deixar una empremta que encara avui forma part de la història i la identitat del poble del Berguedà. Es diu que els templers van arribar a ser els amos de la localitat, en part, gràcies al trobador de la Catalunya medieval Guillem de Berguedà, que va deixar la seva residència, el Castell de Puig-reig, i altres possessions als templers.
Tot aquest llegat es recordarà aquest cap de setmana amb la Festa dels Templers, una recreació històrica que transformarà aquest municipi del Berguedà en un autèntic escenari medieval. Durant tot el cap de setmana, els carrers, places i espais patrimonials de Puig-reig s’ompliran de vida amb més de 300 figurants que recrearan un ambient d’època amb cavallers, monjos, artesans, pagesos i músics, fent reviure la quotidianitat templera. En aquesta edició, l'Ajuntament destaca la creixent implicació del teixit associatiu i dels col·laboradors del municipi, així com el trasllat de la festa al setembre, amb la voluntat d’oferir un millor confort climàtic als assistents.
La programació començarà divendres a 2/4 de 7 de la tarda, a la plaça de la Creu, amb l’estrena d’una escultura en memòria de Guillem de Berguedà, del qual enguany es commemora el 830è aniversari de la seva mort. El gruix de les activitats arribarà dissabte, amb l’obertura de la taverna medieval, el mercat d’artesans, els campaments, espectacles i activitats familiars. Un dels atractius de dissabte serà la ruta teatralitzada Mysterium, que començarà a 3/4 de 8 del vespre i oferirà diverses sortides fins a 3/4 d’11. La proposta convida a descobrir el món màgic i misteriós al voltant del Castell de Puig-reig. El moment més espectacular de la jornada arribarà a 2/4 de 12 de la nit amb ‘La llum del Temple’, un espectacle final a la façana del castell que donarà pas a la tradicional baixada de torxes.
La festa arribarà al seu últim dia diumenge, quan es podrà gaudir de jocs infantils, músics itinerants i activitats com ‘Vestir la dama i el cavaller’.
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