L'Ajuntament de Berga, pendent d'una subvenció per desencallar la contrucció de la nova estació d'autobusos
L'alcalde Ivan Sànchez assegura que si l'ajut de la Generalitat i "d'una altra administració gran" no prospera aquest mes de setembre, el conveni se signarà "tant sí com no"
Aquest ajut, segons va explicar, faria que l'Ajuntament s'estalviés quasi la meitat de l'import que costa l'obra
La construcció de la nova estació d’autobusos a la zona de la Rasa dels Molins, continua sent una qüestió pendent de resoldre a Berga. I segons va avançar l’alcalde Ivan Sànchez a la roda de premsa prèvia al Ple d’aquest dijous, a hores d’ara encara no s’ha signat el conveni que ha de desencallar el procés. La raó és que el govern municipal està a l’espera de saber si rep una subvenció de la Generalitat que podria reduir quasi a la meitat l’import que li costaria.
En un primer moment, s’havia acordat que la Generalitat pagaria els 4.5 milions d’euros que costa la construcció de la nova estació, amb la condició que l’Ajuntament li retornaria l’import després. La qüestió, segons va detallar Sànchez, és que «ara tenim la possibilitat real de rebre una subvenció de la Generalitat i d’una altra administració gran que podria fer que en lloc de pagar 4.5 milions, haguéssim de pagar-ne 2». Per l’impacte que això tindria per a les anques municipals, el batlle va manifestar que «val la pena explorar la possibilitat».
Malgrat això, la corporació és conscient que es tracta d’una qüestió que porta encallada molt de temps. Per aquest motiu s’ha proposat que si l’atorgament d’aquesta subvenció a l’Ajuntament no prospera durant aquest mes de setembre, el projecte es tirarà endavant «sí o sí».
El projecte, a més, contempla la construcció d’un nou vial urbà amb un pont sobre la rasa dels Molins per connectar l’estació directament amb el carrer de Gósol i millorar l’accés des de la carretera C-16, que tindria un import de 4 milions d’euros. Aquesta obra, però, seria assumida per la Generalitat.
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