Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sor Lucía CaramSeatCrim a ManresaPlans cap de setmanaAlerta per calorNova discoteca a Manreas
instagramlinkedin

Puig-reig inaugura el seu monument al poeta trobadoresc Guillem de Berguedà

El municipi homenatja el trobador i vescomte medieval i recorda la seva importància per la història local en l'inici de la festa dels templers

L'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, amb el representant dels templers, Dídac Floresura de Guillem de Berguedà

L'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, amb el representant dels templers, Dídac Floresura de Guillem de Berguedà / Albert Obradors

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Puig-reig

Puig-reig ha inaugurat aquest divendres a la tarda el monument dedicat a la figura de Guillem de Berguedà, vescomte i poeta trobadoresc del segle XII, amb l’objectiu de reivindicar el passat i la història del municipi. L’acte, promogut conjuntament per l’Ajuntament de Puig-reig i l’Associació Templers de Puig-reig, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha celebrat a la plaça de la Creu en el marc de la Festa dels Templers.

L’escultura és obra de l’artista i veí de Puig-reig Àngel Mejías, i s’ha instal·lat de forma permanent a la plaça de la Creu, una ubicació central del poble, al costat de la creu de terme i a l’inici del camí d’accés al castell. La iniciativa commemora el 830è aniversari de la mort del trobador i té com a objectiu recordar la seva vinculació històrica amb el municipi i el seu paper en els orígens de la presència de l’Orde del Temple a Puig-reig, tal i com ha explicat l’historiador Eudald Serra durant la seva intervenció.

L’any 1187, Guillem de Berguedà va cedir en testament el Castell de Puig-reig a l’Orde del Temple. Aquesta donació va afavorir la creació de la Comanda Templera i la consolidació del nucli urbà entorn de la fortificació.

Notícies relacionades

L’acte també ha comptat amb les intervencions del president de l’Associació Templers de Puig-reig, Dídac Flores, impulsors de la iniciativa i de l’autor del monument, Angel Mejías, que n’ha explicat els detalls al púbic assistent. L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha tancat la inauguració. Serra ha assegurat que la col·locació d’aquesta obra permet incorporar un element permanent a l’espai públic que explica el patrimoni i la història local als veïns i visitants. “Puig-reig no es pot explicar sense el passat medieval i amb aquesta escultura recordem el llegat històric i donem a conèixer la nostra història als de casa i també als que ens visitin”, ha explicat l'alcaldessa. També ha avançat que es continuaran fent més passos per divulgar el passat del municipi.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
  2. Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
  3. La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
  4. Antics educadors dels implicats en el crim de Manresa eren amics de la víctima
  5. Una defunció a Manresa desencadena a les xarxes i Whatsapp una allau de rumors i mentides sobre un fals crim
  6. Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
  7. El grup Casablanca inaugurarà el Bar del Lloro a Manresa el 10 de setembre amb la col·laboració del Pepitu
  8. El funeral de Carles Vilajosana se celebrarà aquest divendres a Manresa

El Kids&Us Manresa comença amb una festa un curs que vol que sigui màgic

El Kids&Us Manresa comença amb una festa un curs que vol que sigui màgic

Imatges de la presentació del Kids&Us Manresa a la Torre Busquet

Imatges de la presentació del Kids&Us Manresa a la Torre Busquet

Així ha estat la presentació de la plantilla del Kids&Us Manresa a la Torre Busquet

El jutge declara nul el judici contra Lindsay Clancy després del bloqueig del jurat

El jutge declara nul el judici contra Lindsay Clancy després del bloqueig del jurat

Puig-reig inaugura el seu monument al poeta trobadoresc Guillem de Berguedà

Puig-reig inaugura el seu monument al poeta trobadoresc Guillem de Berguedà

Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa

Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa

Dos plans per acomiadar l’estiu a la Catalunya Central abans de tornar a l’escola

Dos plans per acomiadar l’estiu a la Catalunya Central abans de tornar a l’escola

El president Illa i sor Lucía es veuen sorpresos per unes explosions en una visita a un hospital d'Ucraïna

El president Illa i sor Lucía es veuen sorpresos per unes explosions en una visita a un hospital d'Ucraïna
Tracking Pixel Contents