Puig-reig inaugura el seu monument al poeta trobadoresc Guillem de Berguedà
El municipi homenatja el trobador i vescomte medieval i recorda la seva importància per la història local en l'inici de la festa dels templers
Regió7
Puig-reig ha inaugurat aquest divendres a la tarda el monument dedicat a la figura de Guillem de Berguedà, vescomte i poeta trobadoresc del segle XII, amb l’objectiu de reivindicar el passat i la història del municipi. L’acte, promogut conjuntament per l’Ajuntament de Puig-reig i l’Associació Templers de Puig-reig, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha celebrat a la plaça de la Creu en el marc de la Festa dels Templers.
L’escultura és obra de l’artista i veí de Puig-reig Àngel Mejías, i s’ha instal·lat de forma permanent a la plaça de la Creu, una ubicació central del poble, al costat de la creu de terme i a l’inici del camí d’accés al castell. La iniciativa commemora el 830è aniversari de la mort del trobador i té com a objectiu recordar la seva vinculació històrica amb el municipi i el seu paper en els orígens de la presència de l’Orde del Temple a Puig-reig, tal i com ha explicat l’historiador Eudald Serra durant la seva intervenció.
L’any 1187, Guillem de Berguedà va cedir en testament el Castell de Puig-reig a l’Orde del Temple. Aquesta donació va afavorir la creació de la Comanda Templera i la consolidació del nucli urbà entorn de la fortificació.
L’acte també ha comptat amb les intervencions del president de l’Associació Templers de Puig-reig, Dídac Flores, impulsors de la iniciativa i de l’autor del monument, Angel Mejías, que n’ha explicat els detalls al púbic assistent. L’alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, ha tancat la inauguració. Serra ha assegurat que la col·locació d’aquesta obra permet incorporar un element permanent a l’espai públic que explica el patrimoni i la història local als veïns i visitants. “Puig-reig no es pot explicar sense el passat medieval i amb aquesta escultura recordem el llegat històric i donem a conèixer la nostra història als de casa i també als que ens visitin”, ha explicat l'alcaldessa. També ha avançat que es continuaran fent més passos per divulgar el passat del municipi.
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