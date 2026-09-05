Dos amics en tàndem, els primers a completar la Retrobada: «Sóc invident i he pogut mantenir l’afició pel ciclisme gràcies a ell»
Quan Miquel Viladelbosch, de Sant Hipòlit de Voltregà, va perdre la visió, l’Adrià Noguera, de Prats de Lluçanès, el va ajudar a trobar el seu primer tàndem. D’aquell gest en va néixer una amistat que avui els ha portat a compartir la ruta berguedana
L'Adrià Noguera, veí de Prats de Lluçanès, és mecànic de bicicletes i tot un fidel de la Retrobada i de la Portal Attack de Berga, ja que ja hi ha participat en fins a tres edicions. Enguany, però, ho ha fet d'una forma diferent: en un tàndem i al costat del seu amic Miquel Viladelbosch, veí de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona), que és invident. I malgrat que la cita d'aquest matí no era competitiva, poden dir amb la boca ben plena que han estat els primers a completar-la.
"Sempre he estat un gran aficionat al ciclisme i quan vaig perdre la visió vaig poder obtenir un tàndem gràcies a l'Adrià", comparteix Viladelbosch. "Gràcies a ell he pogut continuar practicant l'esport i fruit d'aquesta relació comercial va sorgir una relació d'amistat", afegeix. Per a aquesta edició de la Retrobada, Noguera va tenir coneixement que un company de Gironella tenia un tàndem clàssic, dels anys 90, i el pradenc no va dubtar a demanar-li per fer la ruta de 50 km amb el seu amic.
El recorregut, que l'han fet acompanyats de Josep Armengol, també veí de Prats de Lluçanès, l'han trobat molt agradable i han valorat especialment l'ambientació retro que tant caracteritza l'esdeveniment i que fa especial la cita. "Això sí, hem tingut alguna avaria mecànica amb el tàndem perquè es treia la cadena, però això també forma part del joc", ha detallat Noguera.
Viladelbosch, per la seva banda, avui ha participat en la cita berguedana per primer cop, i ho ha fet amb una alegria que es feia palpable: "He acabat molt content i agraït que l'Adrià m'hagi donat l'oportunitat d'acompanyar-lo". Un clar exemple d'amistat que també deixa palès que l'esport és, i ha de ser, per a tothom.
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