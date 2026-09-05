EOI del Berguedà: aprendre idiomes per obrir noves oportunitats
L’Escola Oficial d’Idiomes ofereix una àmplia oferta d’anglès, francès i català, amb cursos oficials, especialitzats, clubs de conversa i programes de preparació d’exàmens adaptats a diferents perfils d’alumnes
Dominar un idioma és avui una eina imprescindible tant en l’àmbit professional com en el personal. Viatjar amb més seguretat, accedir a noves oportunitats laborals, preparar-se per obtenir una certificació oficial o simplement gaudir de l’aprenentatge són alguns dels motius que porten cada any un bon nombre de persones a matricular-se a l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) del Berguedà, que ja ha presentat la seva oferta formativa per al curs 2026-2027.
L’oferta combina la qualitat de l’ensenyament oficial amb una gran flexibilitat per adaptar-se a les necessitats dels estudiants. El centre ofereix cursos d’anglès, francès i català, des dels nivells bàsics fins als més avançats, així com propostes específiques per perfeccionar la competència oral o preparar proves oficials.
Cursos oficials per obtenir certificacions reconegudes
Els cursos oficials constitueixen l’eix principal de la programació de l’EOI. En anglès es poden cursar els nivells A1, A2, B1, B2 i C1; en francès, A1, A2 i B1; i en català, els nivells avançats C1 i C2. La formació s’estén de setembre a maig i permet obtenir certificacions oficials amb un alt reconeixement acadèmic i professional.
Més enllà dels estudis reglats, l’EOI amplia la seva oferta amb cursos pensats per a perfils molt diversos. Entre les propostes destaca la modalitat Bridge to B1, adreçada a l’alumnat que vol consolidar el nivell intermedi, així com Beyond B2, enfocada als estudiants que desitgen continuar perfeccionant l’idioma després d’haver assolit aquest nivell. També s’ofereixen cursos d’actualització per a persones que ja han superat estudis a les escoles oficials d’idiomes i volen mantenir o reforçar les seves competències lingüístiques.
Més conversa, més confiança
La pràctica oral és un dels aspectes més valorats pels alumnes, i per això el centre programa diverses activitats específiques. Els Clubs de Conversa d’Anglès, organitzats en grups reduïts i en dos blocs anuals, permeten practicar l’expressió oral en un ambient distès.
Per als estudiants de francès també s’ofereix el curs En Route pour le B2, una proposta per a totes aquelles persones que volen consolidar els seus coneixements i progressar cap a un nivell B2.1, amb una metodologia molt pràctica, comunicativa i centrada en la cultura francòfona.
Preparació específica per als exàmens oficials
Una altra de les línies destacades és la preparació per a les proves oficials de certificació B1 i B2, especialment dirigida a alumnat de segon cicle d’ESO, batxillerat, cicles formatius i centres de formació d’adults. Paral·lelament, l’EOI continua oferint convocatòries d’exàmens de certificat per a alumnat lliure dels nivells B1, B2 i C1.
Més enllà de l’aprenentatge i la formació lingüística, l’EOI aposta també per convertir l’experiència d’estudiar un idioma en una activitat lúdica i social. Al llarg del curs, el centre organitza viatges d’immersió lingüística tant d’anglès com de francès, així com sopars i diverses trobades culturals que permeten als alumnes compartir experiències, conèixer-se i practicar l’idioma en un entorn més distès.
Matrícula oberta
Amb una oferta que combina ensenyament oficial, flexibilitat i una clara orientació pràctica, l’EOI del Berguedà es consolida com el centre de referència per a l’aprenentatge d’idiomes a la comarca. L’escola aposta per un ensenyament de qualitat que permet als alumnes aprendre, parlar i viure els idiomes, alhora que obren noves portes tant en l’àmbit acadèmic com professional.
Les persones interessades poden informar-se sobre el procés de matrícula i els diferents cursos al web www.eoibergueda.cat o bé contactant amb l’Escola Oficial d’Idiomes del Berguedà, ubicada al Camí de Pedret, número 2, de Berga, a través del telèfon 93 821 41 16 o del correu electrònic: eoibergueda@xtec.cat.
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