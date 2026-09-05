Les bicis clàssiques encenen els carrers del centre de Berga en una excitant Portal Attack
La cursa, que enguany ha exhaurit les 140 places i ha assolit un rècord de participació femenina, ha tornat a convertir el barri vell en un autèntic circuit de bogeria sobre dues rodes
Adrenalina en el seu estat més pur ha encès els carrers del barri vell de Berga per la Portal Attack d’aquest dissabte. La cursa de ciclisme urbà en què només tenen cabuda les bicicletes d’abans del 1987, ha animat a 140 aficionats a recórrer quasi dos quilòmetres de recorregut que han convertit la ciutat en un autèntic camp de batalla. Enguany, s'han tornat a exhaurir les inscripcions i s’ha batut un rècord de participació en la categoria femenina. Després de la jornada d’avui es fot afirmar amb contundència que, a Berga, el ciclisme fa embogir de veritat.
El deliri ha començat a les set de la tarda, quan s’han disputat les primeres curses eliminatòries, però l’autèntica bogeria no ha arribat fins que ha caigut el sol. A cada ronda competien entre 6 i 8 corredors i els que quedaven en les tres primeres posicions es classificaven per a la pròxima fase. Així s'han anat eliminant concursants fins a arribar a l’emocionant final.
El recorregut, exigent i ratoner, era d’1,7 quilòmetres i d’uns 50 metres de desnivell positiu pels principals carrers del centre de Berga, incloent-hi l’icònic pas per l’interior de l’antic Cinema Catalunya, actual local dels Castellers, en què els ciclistes han hagut de pujar les escales sostenint la bicicleta, la criminal pujada del carrer Buxadé o l’infern, on les flames han rebut a tots els que han tingut la gosadia de superar el recorregut previ.
Ara bé, la veritable dificultat és fer la cursa amb una bicicleta retro. Perquè, com estableix l’organització, totes han de ser anteriors al 1987 i, per descomptat, no poden tenir pedals automàtics. Uns punts afegits que fan la prova encara més extrema. I malgrat que hi ha hagut alguna avaria i alguna sortida de cadena que han fet perdre temps als competidors, tots s'han mostrat més que orgullosos de pedalar bicicletes que ben podrien ser considerades com joies.
Aquesta edició ha estat tot un èxit per a l’organització, ja que ha exhaurit totes les places i, a més, la presència femenina ha estat més notòria. Tant és així que enguany s’ha assolit un record de corredores dones, que n'han sigut 18. Aquest, de fet, era un dels grans objectius de l’organització i l’ha aconseguit de ple. I més, tenint en compte que en la primera edició de la cursa, l’any 2019, només van participar-hi dues.
Un ambient del tot festiu
Centenars de persones s'han desplegat al llarg del recorregut per animar amb furor els participants de la cursa. Calorosos aplaudiments i paraules de força han abraçat tots els corredors, especialment a aquells que tenien més dificultats per avançar. L’ambient festiu ha estat més que present arreu, com una mostra de la passió que senten els berguedans pel ciclisme i per aquesta cita que arriba a la seva vuitena edició convertida en una de les més viscudes del calendari anual de la ciutat.
La plaça de Sant Pere ha estat un dels punts amb més activitat i no només per la Portal Attack. El salt de més de dos metres que han muntat els membres d’Unreal Bike Show també ha causat furor entre els assistents, que han omplert de gom a gom la plaça. Sis esportistes, alguns locals, han delectat el públic amb tot un seguit d’acrobàcies i maniobres impossibles que han mantingut els espectadors amb la mirada clavada en l’aire.
Més que una cita esportiva
Si una cosa és clara és que la Portal Attack atrau un munt de persones, i d’aquest flux també se’n beneficien el teixit comercial de la ciutat. Una és l’Albertina Benavente, que per aquesta cita s'ha desplaçat des de l’Alt Penedès per passar-hi el cap de setmana amb la seva parella, un gran aficionat del ciclisme. «Nosaltres només anem de vacances allà on hi ha bicicletes i, per això, hem vingut. A més, sabem que a la nit hi ha molta festa i molt d’ambient. De segur que ens ho passarem molt bé», explicava al matí, mentre esperava que el seu home finalitzés la ruta de la Retrotrobada del matí.
Subscriu-te per seguir llegint
- La germana de Carles Vilajosana Arocas, la víctima de l'homicidi de Manresa, assegura al funeral que portarà el cas al Parlament 'i més enllà. Arribaré fins on calgui
- Crim de Manresa: un quilòmetre d'assetjament a la víctima abans de l'atac mortal
- Marc Miravitlles, pneumòleg: 'Ningú s’atreviria a beure aigua bruta, no obstant cada dia respirem aire brut
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia: 'Si algú es vol aprofitar d'una baixa, li serà més fàcil tirar per la via de la salut mental
- Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima
- El grup Casablanca obrirà una discoteca d’hivern a Manresa inspirada en La Pera
- Sor Lucía Caram: 'No m'avergonyiré mai de tenir un banc d'aliments ni de donar oportunitats de formació i inserció
- Els Mossos escorcollen el domicili d'un dels dos menors detinguts per la mort de Carles Vilajosana, a Manresa