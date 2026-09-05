La Retrobada anima 270 apassionats de les bicicletes clàssiques a pedalar pel Berguedà
L'onzena edició de la marxa cicliturística assoleix un nou rècord de participació amb quasi 300 ciclistes que han completat una ruta pel Berguedà marcada pel bon temps i el bon ambient
Durant tot aquest dissabte, les bicicletes clàssiques seran les autèntiques protagonistes a Berga. I no és per casualitat, perquè la ciutat acull avui dues cites ben assenyalades en el seu calendari anual, que atrauen, i molt, els amants d'aquest esport tan arrelat a la comarca. Al matí, uns 270 ciclistes han participat en una Retrobada amb rècord de participants, que els ha convidat a fer una marxa d'uns 50 km per carreteres del Berguedà sense que la competitivitat entri en l'equació. Per a això, ja hi haurà la Portal Attack, que aquest vespre i nit omplirà el centre de la ciutat d'activitat i adrenalina en estat pur.
Les bicicletes i els mallots retro, que no passen de moda malgrat el pas dels anys, han omplert la plaça Viladomat de Berga a primera hora del matí. Era moment de recollir els dorsals i de fer el darrer repàs del recorregut que seguirien els participants. Un cop tot ha quedat clar, l'allau de ciclistes ha començat la ruta amb un palpable sentiment d'emoció per pedalar autèntiques joies clàssiques. Així ha començat l'11a edició de la Retrobada, que enguany ha assolit un nou rècord absolut de participants, fins i tot superant els 270.
El temps ha acompanyat plenament durant el matí i migdia, propiciant que els ciclistes hagin viscut al màxim una ruta que tenia el gaudi com a únic objectiu. El recorregut, d'uns 50 km, ha estat per carreteres secundàries i poc concorregudes de la comarca que han permès als participants contemplar idil·liques panoràmiques de muntanya que tant caracteritzen el Berguedà. Per descomptat, la ruta també ha comptat amb alguna parada per fer un esmorzar de forquilla, un àpat que no hi podia faltar i que els ciclistes han agraït.
Pels volts de la 1 h del migdia, ja han començat a arribar a la plaça Viladomat, que era el punt d'inici i de final del recorregut. Familiars i amics dels ciclistes s'han col·locat a banda i banda de la carretera per felicitar els seus parents entre crits i aplaudiments com a premi per haver acabat la ruta. Mica en mica, el passeig s'ha anat omplint d'apassionats del ciclisme i d'un ambient del tot festiu.
Com a fi de festa, s'ha organitzat el tradicional dinar retro popular, que ha demostrat que la trobada d'aquest dissabte va molt més enllà de l'esport, ja que també és capaç de crear comunitat entre centenars de persones que comparteixen una mateixa passió: les bicicletes i, sobretot, les clàssiques.
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