Puig-reig s’endinsa en el seu passat medieval durant la 17a Festa dels Templers
La zona del Castell acull un cap de setmana de recreacions, història i activitats per a tots els públics
Regió7
Puig-reig està vivint aquest cap de setmana la 17a edició de la Festa dels Templers. Tot i que la voluntat d'enguany era fugir de la calor del mes de juny amb el canvi de dates, les temperatures no han donat treva. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Templers de Puig-reig i l’Ajuntament, compta amb un programa d’activitats que s'estén de divendres a la tarda fins al migdia de diumenge.
La celebració inclou campaments d’època, recreacions històriques, visites guiades, mercat d’artesania, tallers d’escriptura i de fang, danses, lluites i jocs tradicionals. A més, la música itinerant i els espectacles de carrer tenen un paper destacat a la plaça de la Taverna. Un dels punts centrals de la jornada de dissabte és el circuit nocturn dramatitzat Mysterium, un recorregut per l’entorn del castell.
L’Ajuntament subratlla que el municipi està demostrant que sap com posar en valor la seva història templera per convertir-la en una proposta cultural i turística de referència. Des del Consistori es valora igualment el teixit associatiu i el voluntariat, ja que "sense la seva col·laboració tot això no seria possible".
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