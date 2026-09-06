Puig-reig retorna a l'edat mitjana amb una de les Festes dels Templers més concorregudes
Les recreacions històriques, les visites guiades per conèixer el patrimoni històric del municipi i els jocs medievals han estat les propostes amb millor rebuda d'aquest diumenge
El canvi de data de la cita, del juny al setembre, ha fet que hi hagi més visitants, però no ha resolt el problema que s'intentava solucionar: la calor
Puig-reig ha viscut un autèntic viatge a l'edat mitjana durant el cap de setmana amb la seva Festa dels Templers. La cita dedicada a reivindicar el llegat històric de l'Orde del Temple, que van governar les seves terres entre els segles XII i XIII, ha atret més d'un centenar de persones que s'han deixat emportar per l'esperit medieval que encara roman al municipi. A més, l'organització assegura que el fet d'haver passat la fira del juny al setembre ha fet que s'hagi viscut "una de les edicions més concorregudes", tot i que no han pogut escapar d'allò de què intentaven escapar: la calor.
Una taverna medieval, un lluït mercat i templers ben armats passejant arreu han omplert els carrers i el castell de Puig-reig des de primera hora d'aquest diumenge. Un dels plats forts de la jornada ha estat, sens dubte, les lluites medievals, una de les cites que més atrau els assistents per l'espectacularitat dels combats amb espases.
Les visites guiades, que conviden a conèixer les pintures murals de l'església romànica i a recórrer el castell, també han estat tot un èxit, segons detalla el regidor de Cultura, Pol Vila. "Avui, fins i tot, el nombre d'assistents ha superat l'aforament establert", un fet que valora especialment: "això vol dir que, més enllà de gaudir de les recreacions històriques, els visitants també s'interessen per conèixer el nostre patrimoni", assenyala.
Els més petits també han gaudit dels jocs medievals que els han permès convertir-se en guerrers i fer duels amb espases (tot i que d'escuma) o practicar tir amb arc. A més, durant tot el matí hi ha hagut músics itinerants que han animat els carrers i el castell de Puig-reig amb cançons que semblaven portades de l'època medieval. La jornada s'ha clos amb el conegut com el vermut de les engrunes, que ha aplegat tot una gentada.
Una bona consolidació de la fira
«La d’aquest any ha estat una de les edicions més concorregudes de les 17 que portem, i estem molt contents que s’hagin consolidat propostes com les visites guiades o la ruta dels misteris de dissabte», apunta el regidor. A més, celebra que la cita atregui cada cop més veïns disposats a participar-hi, així com visitants d’altres municipis.
Pel que fa al canvi de dates, que pretenia evitar la calor del mes de juny, l’organització considera que ha estat un encert, tot i que les temperatures del cap de setmana també hagin estat elevades. Davant l’èxit de la convocatòria, no descarten mantenir-les de cara a les properes edicions.
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