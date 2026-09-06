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Uns petards provoquen un incendi a Berga

Els Bombers treballen en l'extinció de les flames que s'han originat a la vegetació en un dels carrers perifèrics de la capital del Berguedà

El foc ha començat a la vegetació de la travessia del Bruc de Berga

El foc ha començat a la vegetació de la travessia del Bruc de Berga / Google Maps

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Eduard Font Badia

Manresa

Els Bombers de la Generalitat han destinat tres dotacions per a treballar en l'extinció d'un foc que s'ha declarat aquesta tarda a Berga. L'avís del foc s'ha donat a les 16.08 hores al carrer de la travessia del Bruc.

Tot indica que el foc l'hauria provocat el llançament d'uns petards, que han provocat flames en la vegetació del carrer, a l'alçada del número 3. Aquest carrer es troba al sud-oest del nucli urbà, i és perifèric, és a dir, que una de les voreres ja toquen amb zona rural.

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Cal recordar que, encara que Berga no es troba en els nivells més alts de risc forestals, les altes temperatures i la manca d'aigua a la vegetació fan que el perill d'incendi sigui alt.

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