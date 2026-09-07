Promoció econòmica
La Fira de Santa Tecla de Berga torna a donar protagonisme als productors i la gastronomia
La mostra ramadera se celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, fent lloc també als animals de companyia i a la resta d'elements tradicionals que caracteritzen la cita
La tardor s'obre pas a Berga, un any més, amb la celebració de la Fira de Santa Tecla. Els dies 19 i 20 de setembre, el Vall acollirà els tancats, estands i parades, distribuïts en diferents eixos temàtics i tornant a fer una aposta per la gastronomia i el teixit productiu de la comarca. El format, a més, també reprodueix la col·laboració entre administracions i entitats, amb una organització global a càrrec de l'Ajuntament de Berga, i la participació de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, la Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà i l'Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà en l'àmbit alimentari.
"Aquesta és una fira de les més tradicionals", ha reivindicat la regidora de Promoció econòmica, Ermínia Altarriba, en la presentació de la mostra d'aquest 2026, remarcant els dos grans pilars que la sustenten: la ramaderia i la dinamització. Així, ha començat referint-se a la divulgació del sector primari, amb elements com l'exposició d'eines tradicionals del treball al camp i, sobretot, la mostra de bestiar. Aquesta serà la primera zona distingida en el recorregut de la fira, que la regidora ha avançat que continuarà amb l'àrea destinada als més menuts, amb activitats com els tractorets o els tallers infantils.
La part central acollirà l'espai gastronòmic, la proposta sorgida l'any passat amb aquest treball compartit entre actors comarcals que es reforça vista la bona rebuda. "Després de la bona acollida de l'any anterior, l'espai gastronòmic continua creixent per donar protagonisme a tots els productors, elaboradors i professionals del sector alimentari al Berguedà", ha valorat la presidenta de la Cambra al Berguedà, Mercè Sallés, qui ha fet èmfasi en la importància d'aquest sector en el teixit econòmic de la comarca: tant per les empreses i treballadors que té darrere, com pel potencial que té de cara l'atracció turística. "Accions com aquesta creiem que permeten dinamitzar el comerç i el turisme local, atraient visitants i generant noves oportunitats pels negocis de la comarca", ha incidit.
Un dels protagonistes en primera persona d'aquesta fórmula és Hostaleria i Turisme, que s'ocupen de diferents accions dins aquest espai gastronòmic. "Aquesta suma d'esforços i d'experiència fa que la fira cada vegada pugui estar renovada i pugui adaptar-se als nostres temps", celebrava la presidenta del gremi, Sílvia Culell, qui ha confirmat que "hem revisat la nostra participació de l'any passat". D'aquesta manera, l'agenda manté les demostracions en directe i els tallers de tast, i incorporen un esmorzar de forquilla i un vermut musical.
El tercer agent d'aquest capítol de la fira és l'ADB, on el president, Sebastià Prat, recorda el pes del sector de la ramaderia i el conjunt de la pagesia en el PIB del Berguedà, fet que en justifica l'empenta. En paral·lel, Prat ha posat en relleu l'ocasió que suposa la Fira de Santa Tecla per plantejar "una reflexió sobre el sistema alimentari", recalcant que "és més urgent que mai parlar sobre allò que mengem, com arribem els nostres productes i com ens alimentem a casa nostra". Sobre els punts de venda directa del certamen, ha confirmat que n'hi haurà 12, un més que l'any passat.
Animals de companyia, animació i cotxes
Més enllà dels caps de bestiar, la mostra torna a fer lloc a la tinença responsable d'animals domèstics. Després d'una primera introducció el 2025, la cita posa l'accent en la pròxima edició en el cens d'animals de companyia, fent extensiu a la població la importància de disposar d'una eina actualitzada de cara a promoure polítiques i poder atendre millor els casos de desaparició. En concret, Altarriba ha confirmat que l'Ajuntament tindrà un punt on durà a terme les inscripcions, que requereixen la documentació de l'animal i el propietari per efectuar-se. Encara pel que fa al benestar animal, la regidora ha confirmat que El Refugi tornarà a ser present, amb l'objectiu de trobar una llar a alguns dels animals que tenen acollits. "L'any passat va tenir molt èxit perquè es van fer moltes adopcions a la Fira, cosa que ens és molt agradable", ha confessat.
Altres elements típics de Santa Tecla a Berga són els espectacles i altres activitats de dinamització. La regidora s'ha referit a accions com la ballada de country, la trobada de puntaires, un concert solidari, una funció infantil i les atraccions de la plaça Cim d'Estela. També es desplegaran parades d'alimentació i artesania, que dissabte al matí es complementaran amb el Mercat al capdavall de la zona firal i diumenge, amb els cotxes de quilòmetre zero. "Crec que és una Fira atractiva en el moment que estem perquè la gent vingui a passejar", ha compartit Altarriba, qui ha insistit que la mostra "té molts al·licients i s'hi poden trobar activitats per fer, tant els grans com els petits".
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