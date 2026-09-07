Administració pública
La Fundació la Llar assumeix el servei de bar del Casal Cívic de Gironella
El consistori creu que l'externalització permet garantir-ne l'operativitat, tot fent una aposta per la inclusió laboral de la mà d'una entitat del tercer sector de la comarca
El Casal Cívic la Llar de Gironella inicia una nova etapa, amb un canvi en la gestió del bar-cafeteria. Aquest mes de setembre, el servei ha passat a mans de la Fundació la Llar, en resolució del procés d'adjudicació impulsat per l'Ajuntament de Gironella. Segons el consistori, es tracta d'una fórmula que permet garantir l'operativitat de l'espai tot afavorint la inclusió laboral de persones amb dificultats per accedir al mercat de treball.
El Casal Cívic va obrir portes l'any 2010, com un equipament destinat principalment a la gent gran. La posada en marxa va ser una realitat després d'una "important reforma", tal com assenyalen en un comunicat per part de la corporació local, la qual "va permetre recuperar un espai que havia estat tancat durant anys". Amb el pas del temps, el Casal ha anat ampliant la seva activitat i "s'ha consolidat com un espai de trobada i participació comunitària, obert a un públic cada vegada més ampli", reivindiquen des de l'Ajuntament.
Dins d'aquesta oferta esmentada, també es disposa del servei de bar-cafeteria, oferint als usuaris refrescos, cafès, infusions i alguns productes de brioixeria. Fins ara, aquest servei havia estat gestionat per la mateixa persona responsable de la gestió del Casal i, en ocasions específiques, per personal municipal. Ara bé, "l'increment de l'activitat de l'equipament ha fet créixer també de manera significativa el nombre d'usuaris", indiquen des del consistori, que citen com a referència que la participació en les diferents activitats del Casal ha arribat a superar les 400 inscripcions setmanals, "una realitat que ha dificultat la gestió del servei de bar-cafeteria de l'espai per sobrecàrrega de tasques del personal", argumenten.
Davant aquesta situació, l'equip de govern ha considerat necessari externalitzar la gestió del servei per garantir-ne el correcte funcionament. En aquest procés, l'Ajuntament "ha apostat perquè la gestió del servei recaigués en una entitat del tercer sector de la comarca, amb la voluntat d'afavorir la inclusió i la igualtat d’oportunitats en el món laboral", recalquen. En concret, especifiquen que van fer la proposta a "les dues principals entitats del tercer sector del Berguedà", la Fundació la Llar i la Fundació Horitzó.
Amb tot, confirmen que "la gestió es va adjudicar a la Fundació la Llar, ja que disposava del personal necessari per assumir el servei". El conveni s'ha signat amb una durada inicial d'11 mesos, de setembre de 2026 a juliol de 2027.
Des de l'Ajuntament de Gironella assenyalen que aquesta concessió "vol contribuir a generar oportunitats laborals per a persones que poden trobar més barreres d'accés al mercat de treball, afavorint-ne la inclusió, l'autonomia i la igualtat d'oportunitats". En paral·lel, també posen en relleu que l'externalització del servei de bar-cafeteria n'assegura la continuïtat i afavoreix a "consolidar el Casal Cívic com un espai de trobada i comunitari".
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