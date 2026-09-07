Política
El grup parlamentari de Junts arrenca el curs polític reunit a Guardiola de Berguedà
La formació situa l'educació com una de les seves prioritats, aprofitant l'avinentesa per criticar la gestió del govern de Salvador Illa de la matèria
ACN
Junts ha reunit aquest dilluns el grup parlamentari a Guardiola de Berguedà per preparar el nou curs polític. Després d'una primera matinal de trobades, la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i el portaveu parlamentari, Salvador Vergés, han comparegut davant els mitjans per compartir les prioritats que vol abordar la formació els mesos vinents, entre les quals l'educació és la més destacada.
Aprofitant la tornada a les aules, Sales i Vergés han criticat la gestió que ha fet l'executiu de Salvador Illa de la crisi educativa. En aquest sentit, Sales ha dit que l'educació "és l'exemple més clar de com el govern d'Illa està convertint Catalunya en un país de segona" i ha retret al president que hagi demanat un "parèntesi" als docents. Per això, des de Junts han demanat un "gran pacte" en matèria d'Educació i han anunciat que una de les primeres mesures que impulsaran serà un ple monogràfic sobre el tema.
D'altra banda, des de Junts han reclamat una "remodelació profunda" de l'executiu per encarar el segon tram de mandat. "El PSC va arribar a la Generalitat presumint de bona gestió i la realitat li ha passat per sobre", ha criticat la presidenta. A més, també ha demanat a Illa que "deixi de resignar-se davant de Madrid" i que "es planti d'una vegada per defensar els interessos dels catalans". "No pot arribar al debat de política general amb els mateixos consellers, els mateixos problemes i la mateixa actitud de supeditació a Pedro Sánchez", ha apuntat.
Sobre altres prioritats de Junts per al nou curs polític, Vergés ha avançat que també volen abordar qüestions com les infraestructures, els serveis públics o l'habitatge. Així mateix, ha assegurat que posaran per davant la qüestió de la seguretat i que seran "100% exigents" perquè "s'acabi la impunitat". En aquest sentit, s'ha referit al crim de Manresa i ha dit que "no només ha fallat l'Ajuntament, sinó també diversos departaments de la Generalitat".
La trobada celebrada a Guardiola de Berguedà havia de comptar amb la presència telemàtica de Carles Puigdemont, que finalment s'ha excusat per una "qüestió d'agenda", segons Sales. En tot cas, la presidenta ha assegurat que Puigdemont "està al cas" de tot allò que fa el grup: "És la persona que lidera el projecte polític i totes les coses que treballem i que fem, les fem al seu costat". Sobre el seu possible retorn, Sales ha dit que apliquen sempre el criteri de "prudència". "Allò que ens hauríem de preguntar és com pot ser que amb una llei d'amnistia aprovada per àmplia majoria no tinguem aquí les tres persones que queden a l'exili", ha subratllat.
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