Tradició
L'estrena de l'orgue de Queralt es torna a ajornar
L'instrument encara no està instal·lat al Santuari i no serà possible posar-lo a prova, amb uns impulsors que ara opten per no tornar a posar data al concert inaugural fins que estigui operatiu
El Santuari de Queralt haurà d'esperar una mica més per disposar del nou orgue electrònic adquirit. Els Capitans de Queralt d'enguany han confirmat que l'instrument encarà no està instal·lat al temple, i per tant no és possible celebrar el concert inaugural previst per demà a la tarda, amb motiu de la coincidència de la Gala. Ara per ara, no hi ha cap data prevista per a la seva posada en marxa.
A finals d'agost, els Capitans, juntament amb representants de l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà, a més dels empresaris del berguedà que han contribuït a sufragar l'adquisició de l'orgue, van fer pública la iniciativa. La finalitat era disposar permanentment de l'instrument per facilitar la presència de música en les celebracions que acull el temple, en una tasca engegada ja feia 10 anys per una de les capitanes d'aquest 2026, Montserrat Soler. La proposta va ser ben acollida per tot el grup de Capitans i l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB), que va promoure la participació de les empreses de cara a contribuir econòmicament amb la compra.
L'instrument escollit és de la marca Johannus, i consta de teclat doble, seient incorporat i pedaler de baixos. A més, disposa d'un sistema de so amb vuit altaveus per reproduir amb fidelitat la sonoritat real d'un orgue de tubs. Inicialment, es va preveure que es pogués mostrar al públic en un concert dins la Novena de Queralt, el 30 d'agost. L'activitat es va haver de reprogramar per la no disposició de l'instrument, fins al 8 de setembre. Però, novament, l'orgue continua sense estar instal·lat, així que s'ha tornat a ajornar l'estrena, optant en aquest cas per no establir una data fins que es disposi fermament de la peça. L'activitat inaugural prevista és un concert a càrrec de M. Àngels Pons (orgue), Aleix Villegas (trompeta), Martí Villegas (fiscorn) i l'Orfeó Berguedà, sota la direcció de Lluís Gual.
La tradició marcarà la Gala
Després d'una setmana d'activitats culturals i religioses al tomb del Santuari, entre els quals conferències, música, visites guiades, tardes de jocs, cinema i oficis, Berga viu demà el dia gran de Queralt. L'agenda arrencarà, com és habitual, amb la Missa a la Cova de la Troballa a les 09.00 hores. A les 10.00 hores, sortirà l'autobús gratuït en direcció al Santuari des de la parada del passeig de la Pau. A les 10.30 hores, hi haurà una primera ballada de sardanes amb la Cobla Pirineu, tot esperant l'ofici principal.
La Missa solemne al Santuari de Queralt, cantada per l'Orfeó Berguedà, tindrà lloc a partir de les 11.30 hores. I, tenint en compte l'anul·lació del concert de la tarda, el punt final de la jornada serà amb una nova audició de sardanes amb la Cobla Pirineu, en sortir d'ofici.
Les activitats han estat impulsades pels capitans: Mn. Josep M. Vilaseca, Cristina Malé, Ramon Miquel Safont, Montserrat Soler, Antoni Sales, Emma Corominas, Mariona Costa, Jaime Masó i Roger Úbeda. També han comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga, el Santuari de Queralt i la Parròquia de Santa Eulàlia de Berga.
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