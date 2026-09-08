Tradició
Berga celebra una Gala de Queralt que reivindica la força de la comunitat
Fidels d'arreu han assistit als actes tradicionals i religiosos en coincidència del Dia de les Mares de Deus Trobades, demostrant el simbolisme del santuari i la festivitat pel municipi
Regió7
Mentre que a la major part del país la tornada a l'escola ha estat el principal succés d'aquest dimarts, a Berga el protagonisme era a 1.200 metres d'altitud. Com cada 8 de setembre, Dia de les Mares de Deus Trobades, la capital del Berguedà ha celebrat la Gala de Queralt. Enguany, la missa solemne ha estat especialment enfocada al valor de la comunitat, que amb la seva diversitat també present al temple fan de la societat berguedana una de més rica.
El rector de Berga, mossèn Josep Maria Vilaseca, ha estat l'encarregat d'oficiar la missa, acompanyat d'altres mossens de la diòcesi. Les lectures han realçat l'ocasió per a contribuir en la cooperació i unió dels pobles, incidint en el potencial de les persones que van plegades, fent un paral·lelisme amb el cant coral i la seva força. Així, s'ha fet una crida a respectar els altres i fer de l'heterogeneïtat una virtut.
En el decurs de la missa s'ha fet referència a Francesc d'Assís, un sant amb molt arrelament a la ciutat i del qual enguany es commemora el 800 aniversari de la seva mort. I també s'ha mencionat l'orgue electrònic que s'ha adquirit pel santuari, malgrat que no ha estat disponible per la tan assenyalada data. En aquest punt, s'ha agraït la implicació i esforç dels capitans, que a més de contribuir a organitzar la Gala i les activitats de la Novena, també han impulsat l'adquisició de l'instrument.
Enguany, han assumit la capitania Cristina Malé, Ramon Miquel Safont, Montserrat Soler, Antoni Sales, Emma Corominas, Mariona Costa, Jaime Masó i Roger Úbeda. Els mateixos han estat els encarregats d'anunciar els capitans i capitanes de l'any vinent, que seran Eduard Martí, Maria Pons, Marc Martínez, Martina Soler, Joan Salas, Sara Costa, Samuel Petriz i Mariana Gómez.
El rector també ha tingut paraules d'agraïment a les autoritats presents, a l'Orfeó Berguedà per la seva interpretació musical i als fidels de Berga i el conjunt del Berguedà per acompanyar-los tant al temple com des d'arreu. A més, ha felicitat les Queralt en aquesta jornada festiva. L'ofici ha culminat com ha començat: amb una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu, a la plaça de l’església.
Els actes tradicionals i religiosos també han comptat amb la missa a la Cova de la Troballa. De fet, el rector ha aprofitat l'avinentesa per anunciar que, amb l'objectiu de reforçar el santuari, es farà una segona missa cada mes. Així, hi haurà oficis el segon dissabte i el darrer diumenge de cada mes.
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