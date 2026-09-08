Curs 26-27
L'alumnat berguedà torna a unes aules que han gaudit de renovacions les darreres setmanes
Les actuacions s'han fet en l'àmbit de l'eficiència energètica, l'accessibilitat, el confort climàtic i el manteniment ordinari, per tal que estudiants i docents gaudeixin d'un millor entorn escolar
Aquest dimarts, 8 de setembre, ha començat el curs escolar 2026-2027 arreu de Catalunya. Al Berguedà, l'alumnat dels diferents cicles –a excepció de Berga, on és festiu per la celebració de la Gala de Queralt– ha tornat a les aules. I, en alguns casos, han trobat millores respecte del curs anterior, ja que els ajuntaments han aprofitat per actuar en les instal·lacions.
A Gironella, prop de 800 estudiants omplen aquest any les classes dels quatre centre educatius del municipi, que gaudiran de més confort climàtic. Segons l'Ajuntament de Gironella, s'han invertit 7.000 euros de fons propis per adquirir i instal·lar una seixantena de ventiladors pels centres públics amb l'objectiu de "millorar les condicions ambientals dels equipaments educatius i facilitar que alumnes i professionals puguin desenvolupar l'activitat lectiva en unes condicions de temperatura més confortables". En aquest sentit, incideixen que l'acció també permet una millor circulació i renovació de l'aire, complementant les intervencions per part del consistori per "mantenir, millorar i adaptar els equipaments educatius municipals", diuen.
A Puig-reig, més de 720 alumnes han engegat el curs en quatre centres diferents. També es reprèn l'activitat a l'Escola Municipal de Música, on hi ha 270 inscrits. La reobertura de les portes ha arribat després d'una inversió de 65.000 euros en actuacions de manteniment i millora de les instal·lacions, tal com han confirmat des de l'Ajuntament de Puig-reig. A l'Escola Alfred Mata s'ha completat tasques de pintura, jardineria i condicionament d'espais, tot i que una de les obres més destacades ha estat la reforma dels lavabos de la planta baixa de l'edifici de Primària, que es preveu que finalitzin aquest mes. També s'han fet actuacions menors de manteniment a l'escola bressol i a l'escola de música.
A Bagà, l'Escola Galceran de Pinós dona la benvinguda a un centenar de nens i nenes que gaudiran de dues actuacions en matèria d’accessibilitat i eficiència energètica. En concret, l'Ajuntament de Bagà ha aconseguit una subvenció directa de la Generalitat per valor de 59.300 euros que han permès dur a terme una reforma integral del lavabo situat a l'entrada principal, amb l'objectiu d'adequar-lo a persones amb mobilitat reduïda, i la substitució dels tancaments d'alumini antics de l'edifici. En paral·lel, s'han destinat 2.000 euros més a tasques de manteniment ordinàries. Tot plegat, accions "per tal que el centre estigui en les millors condicions possibles", apunten.
Aquesta primera jornada del curs també ha estat marcada per la vaga dels docents, amb unes accions de protesta concentrades a la regió a Manresa. Tall de carretera, una assemblea oberta, marxes pels carrers i la penjada de pancartes de protesta han estat mostra d'aquest dia de reivindicació, que promet continuar en jornades vinents al llarg del curs.
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