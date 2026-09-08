Tardor
El Mercat del Bolet de Cal Rosal engega la temporada de 2026 la vigília de la Diada
El nucli està a punt per rebre visitants d'arreu que, a més de bolets, també trobaran una oferta variada de productes alimentaris i el servei dels establiments locals, i una agenda d'oci i dinamització al llarg de la campanya
El nucli de Cal Rosal està a punt per rebre milers de visitants al llarg de la tardor. Aquesta estació és el moment de més pas de gent a la colònia amb motiu del Mercat del Bolet, que enguany engega la temporada el 10 de setembre, amb la previsió que s'allargui fins a inicis de novembre -en funció de com evolucioni la campanya-.
Des de l'Ajuntament d'Olvan, principal promotor de la cita, exposen que l'obertura de la mostra es produeix en un context poc favorable per la producció dels bolets. Segons assenyalen, l'estiu càlid viscut a la comarca i el conjunt de Catalunya "ha endarrerit l'aparició dels primers bolets", al punt que "aquesta primera setmana de setembre només s'han trobat els primers ceps a alta muntanya". En tot cas, indiquen que "la previsió de pluges i la baixada de temperatures" que s'espera pels dies vinents "fa preveure que la situació pugui millorar" a mesura que avanci el mes.
D'altra banda, des de la corporació local recorden que, més enllà de bolets, "al mercat s’hi poden trobar altres productes com ara formatges, mel, pa o embotits", elaborats per productors berguedans. En paral·lel, s'hi podrà gaudir de l'oferta dels quatre comerços i els tres establiments de restauració de Cal Rosal, que també obren els caps de setmana mentre el mercat funciona, "oferint així un servei als habitants de la comarca, però també als visitants que pugen a buscar bolets o que es troben allotjats als municipis del voltant".
Per acabar de promoure la cita, l'Ajuntament d'Olvan ha tornat a programar un seguit d'activitats amb l'objectiu de "generar punts de trobada pels habitants de Cal Rosal, així com per dinamitzar l'eix comercial, afavorint el pas de gent i millorant l'experiència d'aquells que ens visiten", apunten. L'obertura d'aquesta agenda serà el 26 de setembre, quan se celebrarà una nova edició de la Festeta de la Cervesa, amb la presència de cervesers del Berguedà, el Bages, el Lluçanès i la Vall d'Aran, a més de música en directe. El cap de setmana del 17 i 18 d'octubre tindrà lloc la Festa del Bolet, i el 25 d'octubre culminaran les activitats previstes amb el Mercat de Productes de la Terra.
El Mercat del Bolet de Cal Rosal estarà obert cada dia, des de la vigília de la Diada i fins a l'1 de novembre, si la temporada ho permet.
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