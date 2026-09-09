Envelliment actiu
El Consell Comarcal del Berguedà impulsa un programa d'activitat esportiva adreçat a la gent gran
L'objectiu de la iniciativa és acostar els recursos per un envelliment actiu als municipis, amb una primera entrega de tres mesos entre tallers, sessions d'exercici i l'impuls de la Setmana Saludable
El pròxim mes d'octubre es posarà en marxa Activa el Berguedà, un programa que pretén acostar diferents recursos de salut i activitat física adreçada al col·lectiu de la gent gran als municipis, sorgit de l'impuls de l'Àrea d'Esports del Consell Comarcal del Berguedà. En concret, les propostes s'implementaran al llarg de tres mesos i constaran d'accions diverses entre les sessions d'exercici, els tallers d'hàbits saludables i l'organització de la Setmana Saludable del Berguedà.
Tal com ha detallat el conseller comarcal d'Esports, Ramon Caballé, la iniciativa "va adreçada a les persones grans perquè sovint hi ha una manca d'activitat esportiva als municipis de la nostra comarca", recalcant els beneficis que la pràctica esportiva els pot aportar tenint en compte que "una de les principals causes de l'envelliment no saludable és el sedentarisme". El disseny del programa i l'execució de les activitats serà a càrrec de professionals del sector, per tal que el projecte tingui "garanties" i resulti en beneficis pels seus usuaris en aspectes com la motivació, l'equilibri emocional i l'autonomia personal. A més, també es tindrà en compte l'aspecte pedagògic i de divulgació d'elements fonamentals com l'alimentació, el descans i la salut mental.
Segons les previsions de l'administració supramunicipal, la primera edició del programa s'executarà al llarg de tres mesos, d'octubre a desembre d'enguany. Precisament, la primera meitat del mes vinent s'organitzarà la Setmana Saludable, lligada amb les accions de la Taula de Salut Mental, que l'any 2023 va permetre tirar endavant una quarantena de propostes al llarg de la comarca.
Tres municipis confirmats i finançament de la Diputació
Caballé ha precisat en la presentació que, a hores d'ara, tres poblacions s'han unit a la iniciativa de l'Activa el Berguedà. Es tracta de Gironella, Puig-reig i la Pobla de Lillet, amb els quals s'ha d'acabar de definir l'oferta que es desplega, la qual ha de servir per complementar els serveis vigents als nuclis. A la vegada, el conseller afirma que s'està negociant amb cinc municipis més que han expressat el seu interès de formar-ne part, però estan acabant de revisar-ne les condicions. N'hi ha tant de l'Alt com el Baix Berguedà.
Amb la situació actual, la partida disponible permetria cobrir la proposta completament. El finançament, que frega els 11.000 euros, prové íntegrament de la Diputació de Barcelona, gràcies a un recurs assolit pel Consell Comarcal. Ara bé, per a incloure més pobles i, a la vegada, rebre més usuaris, el format que hi ha sobre la taula és el del copagament, amb un preu molt competitiu que no deixi ningú fora, però que contribueixi a tenir "un compromís" respecte de les activitats programades.
Per tot plegat, Caballé s'ha mostrat satisfet amb el projecte pel fet que "hem intentat, al llarg d'aquests tres anys i mig de mandat, enfocar la política esportiva comarcal a tots els col·lectius" i, després de diferents projectes destinats als públics infantil, juvenil i competitiu, "ens faltava el col·lectiu de persones grans". “Esperem que sigui una aposta consolidada amb els anys", ha sentenciat. Els detalls de l'Activa el Berguedà es poden consultar en l'apartat web creat expressament a la pàgina de la corporació.
Subscriu-te per seguir llegint