La Generalitat destina 2,25 milions a urbanitzar 11,73 hectàrees del polígon d'Olvan
L'obra és una de les demandes de tota la classe política i el món econòmic del Berguedà
Regió7
La Generalitat destina 2,25 milions d'euros a la urbanització del polígon d'Olvan, una de les peticions que reiteradament ha plantejat la comarca del Berguedà, tant des dels estaments polítics com dels estaments empresarials. Ahir, dimarts, es va obrir el procés de contractació de les obres.
L’Incasòl, empresa pública de la Generalitat, ja ha publicat aquesta setmana, al seu Perfil del contractant, el procés per adjudicar les obres d'urbanització i abastament d'aigua, de les subfases 1B i 1C. Aquest concurs també inclou la canalització del torrent de Cal Càntir i la portada d’aigües definitiva que ha d’abastir tot el Polígon a través de la connexió amb la canonada de cal Rosal-Olvan, que capta l’aigua del riu Llobregat.
Les obres preveuen les pavimentacions, resoldre les sortides d’aigües pluvials, el perllongament de la xarxa d’aigües residuals, l'abastament d’aigua a les noves parcel·les, el perllongament de la xarxa d’enllumenat, els punts de connexió per a la xarxa de telecomunicacions, perllongament de l’asfaltatge del carrer Països Catalans i urbanització de l’antiga carretera de Vic.
El pressupost base que es destina a aquest projecte és de 2,25 milions d’euros, i representa "la inversió més important que rebrà el municipi en aquest mandat", segons han exposat fonts municipals. L'aportació és del 100% de la Generalitat, que també fa la gestió econòmica de l'espai. Aquesta inversió també s’emmarca dins el Pacte pel Desenvolupament Industrial del Berguedà i el Pacte Nacional per a la Indústria i suposa "l’activació parcial d’una infraestructura estratègica pel progrés econòmic i laboral de la comarca", segons les mateixes fonts.
El projecte contempla la urbanització d'11,73 ha de sòl industrial. Afegint-hi les que ja es troben urbanitzades, el Polígon passarà a tenir 14 parcel·les i un total de 16 ha preparades per acollir activitat empresarial i per, per tant, iniciar-hi obres sense entrebancs. Aquestes 14 parcel·les ja n’hi ha 2 a les quals s’està construint, i es preveu que en breu s’iniciïn obres en almenys 2 més.
El període per presentar ofertes es mantindrà obert fins al 25 de setembre, posteriorment hi hauria el procés d’adjudicació i finalment una durada de l’obra prevista de 10,5 mesos.
Aquestes obres s'han pogut adjudicar després que la Comissió Territorial d’Urbanisme aprovés de manera definitiva els últims canvis (l'aprovació va tenir lloc el passat 17 de juny). Aquest canvi està pendent de ser publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
L’objectiu, per tant, és fomentar el desenvolupament industrial i generar nova ocupació de qualitat al municipi i a la comarca del Berguedà, segons han explicat fons municipals.
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