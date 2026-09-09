Via pública
Gironella dona forma al projecte de reurbanització del carrer Verdaguer
El consistori vol fer realitat un espai més accessible, segur i verd en aquesta via, a través d'accions que inclouen l'ampliació de les voreres, la reorganització de l'estacionament i la plantació d'arbrat
La sessió ordinària de setembre del ple de l'Ajuntament de Gironella ha aprovat l'ampliació de crèdit necessària per dur a terme les obres de remodelació de la secció del carrer Verdaguer. Segons apunten des del consistori, la intervenció consisteix en la creació d'un vial continu, amb voreres més àmplies i mantenir el sentit únic de circulació, amb l'objectiu de "generar un espai més amable pels residents de la zona". A la vegada, estimen que els treballs permetin "millorar-ne l'accessibilitat i la seguretat viària".
En concret, el projecte preveu ampliar les voreres actuals, que passaran a tenir una amplada de 2,5 metres al costat parell i d'entre 1,6 i 1,8 metres a la banda de numeració senar. Això implicarà la reducció de l'amplada del vial fins als 3,5 metres, que a la vegada suposarà la redefinició de l'aparcament, amb unes places que places passaran a disposar-se en línia.
Sobre la qüestió de l'estacionament, l'Ajuntament detalla que es generarà una nova zona al carrer Estudis, que passarà a ser de sentit únic fins al carrer Batlle Curtichs. Finalment, els treballs també preveuen la modificació i incorporació de nous embornals per millorar la recollida d'aigües pluvials, i la plantació d'arbrat al llarg del carrer, sumant fins a un total de 29 exemplars.
El consistori preveu que les obres es comencin a executar a l'octubre, en una intervenció que s'espera que s'allargui tres mesos. Durant aquest període, adverteixen que es produiran afectacions puntuals en l'accés al carrer implicat i als garatges que s'hi ubiquen, com també limitacions en les zones d'aparcament de la mateixa via. El cost dels treballs s’eleva a 224.108 euros, que es finançaran mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona i una aportació de fons propis de l'administració local.
- Juan José Ebenezer, mecànic: «Una cosa que tots feu malament és pujar al cotxe, posar l’aire condicionat i tancar les portes»
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- El Govern restringeix la mobilitat dimecres i suspèn les classes a cinc comarques per la previsió de pluges intenses
- Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
- Guanyen 50 milions a l’Euromilions i prenen una decisió que revoluciona el seu poble per sempre
- La tornada a l'escola, en directe: segueix la vaga de professors i les incidències
- Necrològiques del 7 de setembre
- El curs comença amb l’acollida com a gran repte a la Catalunya central