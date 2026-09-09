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Via pública

Gironella dona forma al projecte de reurbanització del carrer Verdaguer

El consistori vol fer realitat un espai més accessible, segur i verd en aquesta via, a través d'accions que inclouen l'ampliació de les voreres, la reorganització de l'estacionament i la plantació d'arbrat

Reproducció feta amb intel·ligència artificial de la projecció de la reurbanització

Reproducció feta amb intel·ligència artificial de la projecció de la reurbanització / Ajuntament de Gironella

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Lídia López

Lídia López

Gironella

La sessió ordinària de setembre del ple de l'Ajuntament de Gironella ha aprovat l'ampliació de crèdit necessària per dur a terme les obres de remodelació de la secció del carrer Verdaguer. Segons apunten des del consistori, la intervenció consisteix en la creació d'un vial continu, amb voreres més àmplies i mantenir el sentit únic de circulació, amb l'objectiu de "generar un espai més amable pels residents de la zona". A la vegada, estimen que els treballs permetin "millorar-ne l'accessibilitat i la seguretat viària".

En concret, el projecte preveu ampliar les voreres actuals, que passaran a tenir una amplada de 2,5 metres al costat parell i d'entre 1,6 i 1,8 metres a la banda de numeració senar. Això implicarà la reducció de l'amplada del vial fins als 3,5 metres, que a la vegada suposarà la redefinició de l'aparcament, amb unes places que places passaran a disposar-se en línia.

Sobre la qüestió de l'estacionament, l'Ajuntament detalla que es generarà una nova zona al carrer Estudis, que passarà a ser de sentit únic fins al carrer Batlle Curtichs. Finalment, els treballs també preveuen la modificació i incorporació de nous embornals per millorar la recollida d'aigües pluvials, i la plantació d'arbrat al llarg del carrer, sumant fins a un total de 29 exemplars.

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El consistori preveu que les obres es comencin a executar a l'octubre, en una intervenció que s'espera que s'allargui tres mesos. Durant aquest període, adverteixen que es produiran afectacions puntuals en l'accés al carrer implicat i als garatges que s'hi ubiquen, com també limitacions en les zones d'aparcament de la mateixa via. El cost dels treballs s’eleva a 224.108 euros, que es finançaran mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona i una aportació de fons propis de l'administració local.

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