Curs 26-27
Més de 2.200 alumnes d'educació infantil, primària i secundària obligatòria arrenquen el curs a Berga
El consistori ha fet treballs de manteniment i millora als centres de titularitat municipal, a banda d'incorporar una educadora i establir la figura de coordinació pedagògica a l'escola bressol
L'alumnat assistent als centres educatius de Berga ha donat avui el tret de sortida al curs. L'endemà de la Gala de Queralt, motiu pel qual l'inici ha estat un dia després que a la resta de la comarca i el país, estudiants de totes les edats han tornat a les aules a la capital del Berguedà, en una jornada marcada per la pluja i la baixada de temperatures, però amb la il·lusió i nervis habitual de cada any.
Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Berga, 1.268 nens i nenes han engegat el curs a les franges d'infantil i primària (d'I3 a P6), entre les escoles públiques i concertades. En el cas de la formació secundària obligatòria (de 1r a 4t d’ESO), s'han comptabilitzat 959 alumnes entre centres públics i concertats. D'altra banda, l'escola bressol ha reobert portes amb 70 infants, dels quals 26 són noves inscripcions.
D'altra banda, el consistori ha confirmat l'execució de diferents tasques de millora i manteniment als equipaments de titularitat municipal durant el període estival, aprofitant les vacances. A banda d'actuacions comunes com l'aportació de sorra als sorrals, la retirada de mobiliari vell, reparacions a la xarxa d'aigua i repàs de radiadors, s'han efectuat altres treballs concrets segons les necessitats de cada centre.
A l'Escola de Sant Joan, s'han reparat els arrebossats dels murs dels patis, la coberta dels banys del pati, el paviment de l'entrada, i de rajoles i portes dels banys. També s'ha instal·lat una nova font i s'han retirat dos arbres per motius de seguretat, que seran substituïts els pròxims dies. A l'Escola de Santa Eulàlia, s'han col·locat gabions per contenir millor el terreny i s'han reparat baixants, parets enguixades i rajoles. A l'Escola de la Valldan, s'ha desmuntat la pica d'una aula i s’han reparat tendals, persianes, mosquiteres i vidres.
En el cas de l'Escola Bressol Flor de Neu, les actuacions puntuals han consistit en la substitució del paviment tou de cautxú del pati i la reparació dels tancaments exteriors. A banda d'aquestes intervencions, des del consistori precisen que aquest curs s'incorpora una nova educadora al centre i que també s'ha creat la figura de coordinació pedagògica, que si bé no és una plaça nova sí que s'ha establert aquesta nova funció "amb l'objectiu de reforçar la gestió i coordinació de la llar d'infants", ja que segons apunten des de la corporació local "les funcions actuals que fa la direcció no són assumibles per una sola persona".
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