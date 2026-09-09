El temporal avança cap a la Catalunya central: Protecció Civil alerta de pedregades i ratxes de vent superiors als 90 km/h
Renfe aplica limitacions de velocitat a diverses línies ferroviàries mentre l'aeroport de Barcelona-El Prat registra una trentena de cancel·lacions a causa de les condicions meteorològiques adverses
Protecció Civil alerta que en les dues hores vinents el temporal que afecta Catalunya se centrarà al nord de les comarques centrals amb previsió de pedra de més de dos centímetres i ratxes de vent superiors als 90 quilòmetres per hora. Concretament, les comarques en alerta són el Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Ripollès i la Garrotxa. A la resta de la Catalunya central també poden caure xàfecs amb intensitat forta i, puntualment, torrencial.
El front que va començar a creuar Catalunya ahir a la nit arriba avui a la seva màxima intensitat. En aquestes primeres hores del dia, però, els ruixats s'han fet notar al sud, especialment al litoral. Diverses línies ferroviàries circulen amb limitacions de velocitat per "condicions meteorològiques adverses", segons informa Renfe. Es tracta de l'R2 sud, amb freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i estació de França; l'R13, l'R14, l'R15, l'R16, l'R17, l'RT1 i l'RT2. D'altra banda, hi ha circulació per via única entre Castellbisbal i Martorell per una incidència a la infraestructura.
L’operativa a l’aeroport de Barcelona-El Prat també s'ha vist afectada per unes hores. De les 1.036 operacions previstes al llarg de la jornada, unes 30 han estat cancel·lades per la meteorologia i dos vols han estat desviats a Madrid. Segons ha informat Aena, el gestor de navegació ENAIRE està regulant l’operativa per mantenir la separació necessària entre aeronaus i garantir la seguretat dels vols. La millora progressiva de l’activitat prevista durant les pròximes hores està condicionada, però, per l’evolució de les tempestes entorn de l’aeroport.
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