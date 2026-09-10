Tardor
Camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols enceten el Mercat del Bolet de Cal Rosal
Tot i que la producció va més endarrerida que els anys anteriors, els paradistes confien que la pluja d'aquest dimecres doni impuls a la campanya
El Mercat del Bolet de Cal Rosal ja ha obert a l'edició de 2026. Els primers exemplars frescos han omplert els expositors de les parades, en petites quantitats però molt vistosos. Ja s'hi poden comprar camagrocs, rovellons, ceps i rossinyols, a més d'altres productes artesanals, en un sector que mira amb esperança les pluges d'aquest dimecres.
La Lluïsa Vilalta fa una quinzena d'anys que fa parada a Cal Rosal, i és una de les que creu que la meteorologia canviant de les últimes 24 hores pot ser molt beneficiosa. "Ahir va ploure molt, i això sens dubte ajuda al bolet", detalla. Pels més pacients i experimentats, assegura que "ja comencen a sortir els rovellons, tot i que encara costa trobar-los". I, si no és el cas, sempre els podran trobar al seu taulell, el de Bolets Lluïsa, on el producte fresc es complementa amb el sec i elaborats com salsa i oli de tòfona, risotto o macarrons amb ceps.
La Diosi Rojas col·labora a la Parada de la Francisca, d'on destaca que tenen bolets de la zona a cura "dels nostres boletaires, que cada dia matinen amb molt d'entusiasme per trobar producte". Com la Lluïsa, valora que el curs ha arrencat amb pitjors condicions que el passat, pel fet que "ha fet molta calor fins i tot en la recta final de l'estiu", tot i precisat que "tenim esperances que vagi millorant, i la bona pluja que va caure ahir i la baixada de temperatures ens fan ser optimistes".
Més enllà dels bolets, el mercat té un punt de venda de formatges i mels, també d'elaboració berguedana, i un espai on gaudir de pa fet a la llenya de Vilada, embotits de la Plana i pastes de Puig-reig. Aquest segon també és a càrrec de la Diosi, que destaca com a valor d'aquesta mostra la varietat de productes: "Tenir una oferta més diversa i que aposta pels elaboradors locals és interessant per brindar més opcions als visitants i que se sentin a gust", assenyala.
El pont de la Diada, primera finestra potencial de visitants
Aquesta primera jornada en marxa del Mercat del Bolet ha servit per posar en funcionament la maquinària, però ha estat tímida pel que fa a compradors. "Avui és el primer dia i encara no corre molta gent", afirmava la Lluïsa, en la línia de l'opinió de la Diosi: "Avui està sent fluix". L'esperança és que, a partir de demà, Diada Nacional de Catalunya, i el cap de setmana, l'assistència vagi a l'alça. "Demà és la Diada i enganxem amb el cap de setmana, així que esperem que la cosa s'animi", deia la Diosi.
De fet, la inauguració institucional del mercat serà, precisament, demà. Segons fonts de l'Ajuntament d'Olvan, està previst que les autoritats facin una passejada per la mostra en acabar l'acte de commemoració de la Diada a Cal Rosal. En concret, serà tot just després de l'ofrena floral de l'administració i les entitats locals, lectura del manifest i interpretació del Cant dels Segadors al Monument de l'11 de setembre del nucli, a partir de les 11.00 hores.
A partir d'ara i fins a l'inici del novembre, el Mercat del Bolet de Cal Rosal obrirà diàriament. La mostra es complementa amb l'oferta dels establiments de la colònia i es dinamitza amb un seguit d'activitats d'oci i culturals impulsades pel mateix consistori. La primera que s'ha previst és la Festeta de la Cervesa, el 26 de setembre, comptant amb la presència de cervesers del Berguedà, el Bages, el Lluçanès i la Vall d'Aran, a més de música en directe.
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