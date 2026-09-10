Igualtat
La Fundació la Llar impulsa un servei d'assistent personal per a infants i joves
El recurs ofereix un suport individualitzat i gratuït a persones amb trastorn de l'espectre autista i/o discapacitat intel·lectual, amb l'objectiu d'afavorir-ne l'autonomia
Regió7
La Fundació La Llar ha posat en marxa un nou servei d'assistent personal adreçat a infants, adolescents i joves amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i/o discapacitat intel·lectual, amb un grau de dependència reconegut. El programa té com a objectiu oferir un suport individualitzat i flexible, adaptat a les necessitats de cada persona. També pretén facilitar que els usuaris puguin participar en les activitats del seu entorn, amb el màxim grau d'autonomia possible.
Segons detallen des de la fundació, el servei és gratuït i ofereix entre 20 i 140 hores mensuals de suport, des de l'inici del programa fins al 31 de març de 2027, amb possibilitat de continuïtat. Hi poden optar les persones d'entre 3 i 30 anys, a les quals l'assistent personal les acompanyarà en aquelles activitats en què sigui de menester, sense que en cap cas faci les coses per la persona.
En concret, el servei es pot desplegar en diferents àmbits, com ara: en desplaçaments i la formació; la participació en activitats de lleure, esportives i culturals, a més de les ocupacionals o laborals, i les socials; o l'ús dels serveis i equipaments de la comunitat. També pot incloure suport en les relacions amb altres persones i en determinades propostes terapèutiques o vinculades al desenvolupament de l'autonomia, afegeixen.
Des de la Llar detallen que el programa s'inicia amb una entrevista per conèixer la situació de cada persona i definir el servei que necessita. Posteriorment, l'assistent personal realitza l'acompanyament segons les hores acordades, amb la supervisió i presència d'un professional de la psicologia. A parer de la fundació, "aquest model d'acompanyament permet donar resposta a les necessitats concretes de cada persona i generar oportunitats perquè pugui participar més activament en la seva comunitat".
Cal tenir present que les places són limitades i les inscripcions es realitzaran per rigorós ordre de sol·licitud, a través d'aquest formulari. La Fundació la Llar informa que el projecte de servei d'assistent personal és finançat pel Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya.
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