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Sòl industrial

L'ACEB valora les obres del polígon d'Olvan com un pas endavant, però insta a desencallar la subestació elèctrica

La patronal avança que continuaran "empenyent" a favor del desenvolupament de l'equipament, atès el "ritme exasperant" que imposa l'administració respecte dels interessos empresarials

Vista aèria de la zona industrial d'Olvan, en una imatge d'arxiu

Vista aèria de la zona industrial d'Olvan, en una imatge d'arxiu / Marc Elias/Agència de Desenvolupament del Berguedà

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Regió7

Olvan

L'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) rep amb satisfacció la publicació del concurs per a les obres d'urbanització i portada d'aigua de les subfases 1B i 1C del polígon de Rocarodona-Olvan per part de l’Incasòl. Així ho han apuntat en un comunicat de premsa publicat per la patronal berguedana, on tanmateix recorden que "la necessitat d'espai industrial a la comarca és urgent", recalcant que "cal mantenir l'ambició per completar el projecte global".

El president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, remarca que la posició de l'entitat es manté ferma. "La nostra postura ha estat i és molt clara: cal desencallar i posar en servei la totalitat de les 50 hectàrees del polígon de manera imminent", declara. És per aquest motiu que, tot i celebrar l'avanç que suposa la licitació, Serarols lamenta el "decalatge habitual entre les prioritats del sector privat i els tempos burocràtics", indicant que "el ritme que imposa l'administració resulta exasperant per a un teixit empresarial que requereix solucions i terreny disponible immediatament per poder invertir i crear llocs de treball".

Tenint en compte la situació, des de l'ACEB avancen que continuaran "empenyent" a favor del desenvolupament de l'equipament olvanès, que des de fa anys situen com a peça clau per al creixement industrial i, de retruc, econòmic del Berguedà. En aquest sentit, tornen a fer èmfasi en "la necessitat d'assegurar la capacitat energètica del polígon", afirmant que "perquè l'àrea industrial d'Olvan sigui plenament funcional i atractiva per a projectes d'envergadura, és indispensable garantir la construcció de la subestació elèctrica".

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D'aquesta manera, la patronal demana que "totes les parts treballin coordinadament per aconseguir que Red Eléctrica de España inclogui oficialment aquesta infraestructura en la seva planificació energètica quinquennal per al període 2026-2030". I és que la seva conclusió és que "sense aquesta garantia subministradora, el desenvolupament industrial de la comarca correrà el risc de quedar a mitges".

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