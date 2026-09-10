Sòl industrial
Satisfacció a Olvan amb la nova licitació del polígon: «Es van fent passos perquè tiri endavant»
L'alcalde, Sebastià Prat, confia que la contractació avanci favorablement per tal que les obres puguin posar-se en marxa entre final d'any i inici del vinent
L'Institut Català del Sòl (Incasòl) té oberta la licitació per a l'execució de les obres d'urbanització i abastament d'aigua corresponents a les subfases 1B i 1C dins el projecte global d'impuls del Sector d'Activitat Econòmica (SAE) de Rocarodona-Olvan. Serà la segona gran actuació al polígon industrial olvanès, si bé la magnitud és considerablement superior. És per aquest motiu que des de la corporació local expressen la seva satisfacció.
L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, celebra que "es van fent passos perquè el polígon tiri endavant", veient en la licitació una mostra ferma d'aquest compromís plasmat en el darrer pressupost de la Generalitat de Catalunya. Des del consistori han fet difusió de la contractació per contribuir a la participació de les empreses i que el projecte pugui tirar endavant. Uns plecs que, a grans trets, compten amb un pressupost de 2,25 milions d'euros i han de permetre dotar l'espai amb 14 parcel·les i un total de 16 hectàrees.
"Fem una lectura positiva. És una cosa que estava parlada, i aquí ho fem realitat", recalca el batlle, que destaca el pas endavant que farà el polígon. Tal com recorda, la primera intervenció decidida va suposar una inversió al tomb dels 400.000 euros i la posada a disposició de cinc parcel·les. En aquest cas, a més de més espai, també es resolen algunes "qüestions estratègiques" com la portada d'aigües. "No només és un tema d'equipar les nou parcel·les noves, sinó que l'obra està pensada per donar ja el cabal necessari per a les 50 hectàrees totals del polígon", afirma Prat.
També és d'interès municipal la urbanització de la carretera de Vic, perquè l'alcalde assenyala que "és una millora no només per a l'espai del polígon, sinó que també serà d'agrair per la part de Cal Llop i dels veïns de la zona respecte del manteniment de la via, que fins ara no el teníem". És en aquest sentit que el batlle remarca que "des de l'aspecte visual, aquesta obra tindrà molt més impacte que la primera".
Amb tot, Prat es mostra "optimista" respecte de la resolució de la licitació. L'alcalde valora que, amb el procediment ja en marxa, administracions i teixit empresarial disposa ara de "calendaris orientatius" i, tot i reconèixer que "no són processos ràpids, i menys amb aquests imports", espera que els treballs podran començar-se a executar els mesos vinents. "Crec que abans d'acabar l'any o a principis del vinent, això es pot posar en marxa", declara. El plec de bases recull un termini d'execució dels treballs de deu mesos i mig.
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