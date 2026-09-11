Diada de Catalunya
Berga renova el compromís amb la identitat catalana amb motiu de la Diada
L'ofrena a Rafael Casanova ha comptat amb la participació d'una quarantena d'entitats, entre les quals han tingut un paper destacat la Coral Queraltina i els Escoltes de Berga
Berga ha viscut un acte de commemoració de la Diada de Catalunya amb sentiment, participat i harmonia. El parc del Pla de l'Alemany, i més concretament la placeta davant el monument de Rafael Casanova, ha estat l'escenari un any més de l'esdeveniment, enguany amb la particular presència de pancartes en contra de la parada provisional d'autobusos —ja fa mesos que hi pengen, però no el setembre passat—. S'han presentat una quarantena d'ofrenes florals a càrrec de les administracions, els partits polítiques i el teixit associatiu per donar pas a la lectura del manifest, elaborat per l'Associació de Municipis per la Independència, que ha descrit la data com "una jornada de memòria, però sobretot de compromís, de reivindicació i de reafirmació nacional".
Sota la conducció del periodista Fermí Riu, la cita ha engegat amb la hissada de la bandera. Aquest exercici s'aprofita any rere any com una oportunitat per celebrar efemèrides i aniversaris d'algunes de les entitats locals, i aquest 2026 s'ha donat protagonisme a dues. D'una banda, l'Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, que enguany ha bufat les 65 espelmes. I de l'altra, la Coral Queraltina, fundada fa 50 anys. La posada en situació ha culminat amb el Ball d'Homenatge, una dansa catalana coreografiada per Joan Serra i musicada per Jaume Arnella, inspirada en l'Aurresku Basc, per part dels dansaires de l'Esbart Queralt.
L'edició d'enguany passarà a la memòria per ser una de les més concorregudes dels darrers anys pel que fa a entitats que han presentat el seu centre floral al monument de Rafael Casanova. El llistat ha superat la quarantena de representacions entre institucions públiques, formacions polítiques i agrupacions de tota mena que també s'han sumat a l'ofrena. En concret, hi han participat: Ajuntament de Berga, Consell Comarcal del Berguedà, Candidatura d'Unitat Popular, Junts per Berga, Partit dels Socialistes de Catalunya, Berga Grup Independent, Esquerra Republicana, Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Agrupació Teatral la Farsa, Agrupament Escolta i Guia Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, Aliança Catalana, Amics del Romànic, Arrelats, Assemblea Nacional Catalana, Associació d'Autisme del Berguedà, Associació de Dones del Berguedà, Associació Tungaranko Djike, Associació de Veïns Font del Ros, Associació de Veïns la Valldan, Associació de Veïns Quatre Barris, Berga Comercial, Cambra de Comerç de Barcelona al Berguedà, Casal d'Europa, Casal Panxo, Castellers de Berga, CCOO Vallès Occidental i Catalunya Central, Club d'Esquí Berguedà, Club Rugby Berguedà, Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, Colla Sardanista Cim d'Estela, Coral Queraltina, D'aquí i d'allà, Esbart Dansaire Queralt, Fundació Horitzó del Berguedà, Ginkgo APAC Berguedà, Grup Colònies a Borredà, la Bauma dels Encantats, Òmnium Cultural del Berguedà, Penya Blau i Grana de Berga, Penya Boletaire de Berga, i Voluntàries de Plataforma per la Llengua del Berguedà.
Amb els esglaons del monument a vessar de flors, la regidora de Participació Ciutadana, Rosa Rodríguez, ha posat veu al manifest, que enguany es fixa en l'ocasió de la Diada com a escenari perfecte per renovar el compromís amb el país, la seva identitat i les persones que el conformen. "La força de Catalunya rau en aquest compromís col·lectiu, en la determinació de milers de persones que, des de les famílies, les escoles, les entitats, el teixit associatiu, les empreses i els ajuntaments, hem mantingut viva la consciència d’un país que mai no ha renunciat a ser ell mateix", apel·la el text en aquest sentit. A la vegada, l'escrit incideix en el dret a l'autodeterminació, reclamant que "Catalunya necessita avançar" i que "la Diada és també una crida a no resignar-nos i a continuar reivindicant els drets nacionals que ens corresponen".
El manifest recorda les diferents casuístiques socials i ambientals que impliquen transformacions, incidint que "davant d'aquesta realitat, Catalunya no pot limitar-se a gestionar les decisions preses des de fora", posant com a objectiu l'assoliment d'una "Catalunya oberta, inclusiva i socialment justa, que faci possible que tothom qui viu i treballa al nostre país se’n pugui sentir part". "Que aquesta Diada sigui un compromís renovat amb Catalunya", exclama el text, animant el conjunt del país a continuar treballant "per una Catalunya més pròspera, més justa, més cohesionada i plenament lliure".
La part institucional ha finalitzat amb la interpretació conjunta del Cant dels Segadors, amb la música de la Cobla Pirineu. En acabar, la mateixa formació ha ofert una audició de sardanes que ha animat als presents a ballar per cloure l'acte de la Diada a Berga.
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