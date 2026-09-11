Operació sortida amb importants retencions a l'Eix del Llobregat en sentit nord
A les 3 de la tarda havien sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 541.000 vehicles, el 98,4% dels previstos per a aquest cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya.
L'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya ha provocat importants retencions al llarg de tot el matí a l'Eix del Llobregat en sentit nord, on en diferents punts s'ha registrat trànsit lent.
Ja des de primera hora del matí el Servei Català de Trànsit ha activat la supressió de carrils lents a diferents punts de la via abans del Túnel del Cadí, tot i que també s'han registrat afectacions a la sortida en direcció Urús, a la Cerdanya. Tot i això, les més importants s'han patit a Berga, a Cercs i a la Rodonella en sentit el túnel del Cadí. En algun moment, el trànsit lent ha arribat gairebé fins a Gironella. Circulació lenta que, per altra banda, en alguns trams ja va començar el dijous al vespre.
Entre les 12 del migdia d’ahir dijous 10 de setembre i les 15 hores d’avui, han sortit de l’àrea metropolitana de Barcelona 541.000 vehicles, el 98,4% dels 550.000 previstos per a aquest cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya. El Servei Català de Trànsit (SCT), conjuntament amb la Divisió de Trànsit dels Mossos d’Esquadra, desplega durant els tres dies un dispositiu especial de mobilitat amb l’objectiu principal de garantir la mobilitat de tots els usuaris i minimitzar les possibles afectacions tant de sortida com de retorn. El dispositiu finalitzarà diumenge 13 de setembre a les 24.00 h. En aquest sentit, el mateix SCT alerta que l'Eix del Llobregat i la C-55 a Castellbell i el Vilar, en sentit sud poden ser punts conflictius de cara a l'operació tornada.
Aquests dies, els Mossos d’Esquadra duen a terme un dispositiu especial de mobilitat per tal de donar resposta a possibles afectacions viàries, establint tant en les vies de màxima mobilitat com en vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.102 controls amb la participació de 1.620 efectius de trànsit en servei ordinari.
Tot i això, el cap de setmana llarg de la Diada ha estat marcat, fins ara, per la sinistralitat viària, amb tres víctimes mortals a les carreteres catalanes en les primeres hores de l'operació especial. Les persones mortes són dos motoristes i l'ocupant d'un vehicle lleuger. Un d'aquests accidents, el d'un motorista, ha passat aquest migdia a l'N-260, al terme de la Ribera d'Urgellet.
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